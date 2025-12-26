石知田壞到出頭天「甩台大學霸標籤」 當眾告白蔡燦得：是我小時候偶像

記者趙浩雲／台北報導

35歲演員石知田出道11年，近期在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中飾演大反派「歐陽悌」引發高度討論，角色不僅率眾性侵李沐，最終更被親生母親蔡燦得掐死，黑暗極端的演出讓觀眾留下強烈心理陰影，也成為他從影以來最具代表性的「人生角色」。石知田今（25日）出席媒體茶敘，首度完整分享角色心境與創作歷程，並笑說蔡燦得其實是「我小時候的菜」。

石知田坦言，至今仍會在街上感受到「歐陽濾鏡」的存在，「大家看到我還是會覺得有點怕，代表角色其實蠻成功的」，也因為受到不少酸民攻擊，他表示最近在外面如果有需要脫口罩解鎖Apple Pay、或是取貨時候要報上電話，許多有可能會被認出來的瞬間都會有點猶豫，不過他也直言，這是出道以來第一次「真的被記住」，過去常被貼上「文青、台大學霸」標籤，這次終於有機會嘗試極度反差的角色，讓他感到又痛快又解放。

談到第二季多場失禁、崩壞戲碼，石知田直言拍攝過程極為辛苦，甚至為了真實效果反覆練習，「那是絲質睡衣，濕了沒有明顯」，他也透露靈感來自自己飼養、患有癲癇的貓咪，觀察牠發作、失禁後的狀態，轉化為角色的生理失控，「寵物其實幫我很多」。

石知田挑戰大反派甩開台大學霸標籤。（圖／Netflix提供）

最令他難受的仍是輪暴戲份，石知田強調劇組與親密指導高度保護演員，拍攝重點放在人物神情與心理傷痕，而非任何消費性的畫面呈現，「我們不是在拍A片」，他也感謝與李沐之間建立的信任，才能完成那場極具重量的戲。

至於與「母親」蔡燦得的對手戲，石知田透露，當初在設定角色時候，歐陽悌對母親的情感其實超過金錢與控制，是角色核心「51％都是媽媽」，而蔡燦得的氣質，正是歐陽投射與迷戀的來源。他也笑說，蔡燦得是自己小時候看《笑傲江湖》時就喜歡的角色，「她演儀琳的時候，我真的很愛」，更將對親生母親的情感，部分放進這段母子關係中。

