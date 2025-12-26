石知田已當爸2年！笑談「養女兒」日常 認同居8年女友「長相從未公開」

記者趙浩雲／台北報導

石知田近日在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」引發高度討論，他今（25日）出席媒體茶敘，罕見大方談及感情近況。石知田透露，自己與攝影師女友已穩定交往8年，目前處於同居狀態，雖然從未公開女友長相，但談起彼此生活點滴卻毫不避諱，還笑說近年因為一起養貓，「真的有點把自己當爸爸」。

石知田表示，女友並非演藝圈人士，而是一名攝影師，工作忙碌、行程常與他錯開，「我去東京工作，她剛好出國拍東西，我回來她又飛去印度」，但彼此早已習慣這樣的相處節奏。他也坦言自己個性偏內向，「我不太喜歡打擾人家，除非是家人或真的很親的人」，女友反而成為能夠「接住他」的重要存在。

石知田與女友一起養貓咪「旺旺」。（圖／百澤娛樂提供）

談到兩人感情，石知田形容女友「很像家人」，更直言她與自己已過世的母親有些相似之處。他說媽媽是嘉義梅山的鄉下人，女友是宜蘭人，她從小在是過著赤腳在田野間奔跑長大的生活，陪女友回老家的許多瞬間讓他發現女友真的不是都是小孩，他笑說女友會去柑仔店、口味也偏台式，「她很愛喝雞湯，跟我媽一樣，因為梅山很多放山雞，我小時候都喝麻油雞湯。」

兩人近一兩年一起養了一隻三花貓「旺旺」，石知田也親口還原撿貓過程。他透露，當時陪女友去掃墓，「突然有一隻小貓衝出來，一直叫、一直跟著我們走」，怎麼趕都不走，「抱起來牠又跑掉，但走五、十分鐘牠還是一路跟著，我就覺得牠真的需要你。」最後決定帶去看獸醫，才正式成為家人。

石知田進一步透露，旺旺其實有癲癇問題，「會抽動、會失禁」，他常常用手機錄影給醫生看，「醫生要評估狀況，就只能看影片。」也因為照顧貓咪，讓他對「責任」有更深體會，「我本來沒想過養寵物，但既然帶回來就是要負責。」

石知田養貓咪「旺旺」有時候會覺得自己像爸爸。（圖／百澤娛樂提供）

被問是否有結婚、生子的計畫，石知田坦言目前沒有，「我覺得創作這個工作很自私，我還沒準備好。」他也笑說，光是養貓就已經非常謹慎，「飼料要最好、牙齒要找最好醫院，第一個月牠就把我電腦螢幕噴壞一角，花了三萬多。」

雖然感情穩定多年，但石知田仍選擇低調保護另一半，他直言：「我很怕把她拉進我的工作世界。」不過言談間不難看出，女友早已是他生命中不可或缺的存在，「她陪我經歷很多事情，我媽頭七的時候，她也有陪我過，真的很像家人。」

