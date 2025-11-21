石知田施暴李沐驚收「刀子」還掉粉 李沐拍完陰影難消除「至今不敢看」

左起柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希出席《如果我不曾見過太陽》媒體茶敘，坦言拍完兩年，被施暴的陰影一直無法消除。鄒保祥攝

《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘，製作人麻怡婷、編導簡奇峯、編劇林欣慧與主演曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田一同出席。石知田在劇中對李沐施暴，連劇中幫他處理事情的大哥姚淳耀都笑說石知田現場很瘋，還說自己在片場真的很不想遇到他，讓石知田崩潰：「我們兩個都是演壞人吧！」並自曝收過憤怒觀眾送來「刀子」的表情符號！

石知田在劇中對李沐施暴，影集上線後，經紀人提醒石知田會掉粉，他還覺得怎麼可能！結果播出後前3天粉絲追蹤數真的有些微下降。他坦言有粉絲留言「怎麼不去死一死」這句話讓他最在意，「我沒想過會被這麼討厭。」

石知田是第一次演這種角色，他坦言自己演的時候沒感覺，但播出後看了也覺得「怎麼這麼壞。」面對這樣的角色，石知田說他把劇中角色想像成蛇，才不會對這個角色批評，也讓自己比較自在。

《如果我不曾見過太陽》演員與主創出席二部曲茶敘，分享拍戲點滴。鄒保祥攝

李沐在劇中被多人侵犯，她坦言陰影到現在還沒完全消除，也覺得準備角色時就常會看到類似的社會案件。拍完那場戲後，李沐其實不敢看播出內容，光是看到網路的簡短片段，那種不適感就浮上來，而且兩年來會反覆出現，尤其碰到天氣冷或天氣不好時，那種感覺又會冒出來。

李沐感慨說：「如果我只是拍戲，感受不及真的發生這種事情的人千分之一，我無法想像那些人的狀態。」李沐表示，《如果我不曾見過太陽》講的故事很真實，「是每天都有人發生的悲劇，劇情這樣真實呈現，希望被看到。」

石知田笑說自己看了影集，才發現自己真的很壞。鄒保祥攝

曾敬驊則表示，如果在片場看到李沐情緒低落，會找她下跳棋轉移注意力。李沐笑說每個人好勝心都很強，「但不管結果如何，我都自封為台北市跳棋冠軍！」

昔日瓊瑤女星趙詠馨飾演程予希奶奶，控制欲極強，會用菜瓜布刷她身體，程予希表示那場戲為了投入情緒，她要趙詠馨真刷，一旁的曾敬驊聽到驚呼「哇！夭壽！」也被其他演員笑說：「難怪妳那陣子皮膚特別好！」



