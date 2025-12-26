石知田演反派壞爆憂被打 收編癲癇愛貓認同居8年女友

【緯來新聞網】石知田在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》飾演性格乖張、自戀的反派官二代「歐陽悌」，做盡骯髒事讓觀眾氣得牙癢癢。他過去給人形象多是「台大學霸」、「文青」，認為能挑戰全新形象很有趣，但也坦言留下陰影，就連去超商拿包裹，把口罩拿下來都有點害怕被認出，「覺得我會不會被打啊？腦海中真的會閃過這個念頭。」

石知田在《如果我不曾見過太陽》顛覆形象演反派。（圖／百澤娛樂提供）

劇中他因毒癮發作，尿失禁掙扎場面，讓觀眾印象深刻。他表示拍攝時穿著絲質睡衣，其實是狂噴水才有效果，至於掙扎的模樣則是有參考家中愛貓癲癇時的狀況。他透露過去跟女友去掃墓時，遇到有陌生小貓緊跟不放，覺得有緣就收編回家中，後續發現愛貓有癲癇症狀，一癲癇就會尿失禁，醫生要求錄影評估，他就有參考一下愛貓的症狀，「養寵物幫我蠻多的。」

廣告 廣告

石知田掃墓時撿到貓咪直接收編。（圖／百澤娛樂提供）

他在劇中壞事做盡，坦言最受不了的壞事就是「歐陽悌」欺負女生的戲碼，為了詮釋角色，他還特地研究了許多心理學，「劇組願意讓我嘗試這麼反差的角色我也蠻開心的，他們也給我很大的空間，我做了蠻多功課，也看了很多心理學的書。」



被問到會不會擔心演反派被定型？他表示自己過去都給人「學霸」印象，這次挑戰反派，其實是新挑戰，「我反而很高興有他的出現，讓我不只是個很會唸書很聰明的人。」



他坦承自己個性容易內耗，有時候很容易陷入負面思考，「我的心理層面其實很容易有負面旋渦往下捲，但我很幸運，有很多人會關懷我擁抱我，但歐陽這個角色沒有。」當初也是有女友陪伴，讓他慢慢走出喪母的傷痛。

石知田感謝女友陪伴他走過喪母之痛。（圖／百澤娛樂提供）

至於跟女友是否有結婚生子打算，他笑說兩人目前同居中，也交往了8年，早就過了「七年之癢」，女友是攝影師，他自己是演員，兩人都還想在事業上多打拼，「我可能暫時不會想結婚生子，覺得還沒準備好自己。」

更多緯來新聞網報導

划船前進石垣島成功！蔡昌憲學他們跳海慶祝 鯊魚竟在背後

緯來專訪｜李千娜留遺憾！曾盼媒人顏正國證婚 曝必嫁黃尚禾理由