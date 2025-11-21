石知田爆受死亡威脅！演反派太逼真「收刀片恐嚇」被嗆：怎麼不去死一死

記者趙浩雲／台北報導

今（21）日舉辦《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘，製作人麻怡婷、編導簡奇峯、編劇林欣慧與主演曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田一同出席大聊一部曲話題討論熱點，並分享拍攝趣事。今（21）日舉辦第二部曲的媒體茶敘，石知田首次飾演反派，坦言因此還因此掉粉，還被粉絲恐嚇：「怎麼不去死一死！」

問及李沐曾敬驊兩人在拍攝多場情緒重的戲時是否會走不出角色，兩人也坦言拍攝時情緒負荷沉重。曾敬驊笑說：「常常拍到忘記呼吸，情緒太滿會自動卡機。當時也正好是我接連著拍攝的第三部戲，我覺得自己那個疲憊的狀態蠻符合李壬曜的狀態的。」李沐則說：「我到現在每想起曉彤跟壬曜之間的種種，都還是會忍不住眼淚，那種心痛是真的，確實花了些時間把角色放下。」曾敬驊當時還眼冒青筋、瘦到65公斤，後來還有去做健康檢查，所幸指數一切正常，現在已經回到正常的72公斤。

曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等人主演的台劇《如果我不曾見過太陽》。（圖／記者鄭孟晃攝影）

形象一向正面的石知田這次在劇中飾演大反派歐陽悌，他笑稱看重播時「恨不得自己上前打一拳」。石知田坦言在劇開播後前三天發現自己掉粉，還被入戲的觀眾攻擊送他emoji的刀子符號，另外讓他比較走心的留言是被嗆「怎麼不是死一死」，讓全場驚呼，但他連忙表示是被留「屎一屎」的表情符號，他表示就想說不要回就好了，如果跟網友筆戰會太認真，他就笑看一切就好了，外界也鼓勵他說，代表他的表演是受人肯定的，但他自己也覺得很討厭自己，「我當觀眾時候也覺得自己很糟糕！」

石知田飾演大反派遭到入戲觀眾攻擊「去屎一屎」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

另一位反派姚淳耀在劇中以暴力討債方式逼迫李壬曜，卻又心軟買魚湯給他喝，又俗又親切的台語口吻讓觀眾是又愛又恨，二部曲也將揭露角色「K哥」的更多發展。姚淳耀表示，他的台語很「輪轉」是因為以前主持節目的經驗累積，這次大量動作戲對體力是極大考驗，他還在劇中用球棒痛毆曾敬驊：「尤其是要打敬驊的戲，內心真的很煎熬，一喊卡就立刻確認他有沒有受傷。」曾敬驊也笑說兩人默契依舊：「跟淳耀合作很放心，就是一起邊玩邊激盪出新火花的感覺，很過癮！」

姚淳耀的台語大受好評。（圖／記者鄭孟晃攝影）

