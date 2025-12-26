石知田甩學霸標籤 壞到引爆討論

石知田在《如果我們不曾見過太陽》飾演極惡反派歐陽悌受到關注，26日接受媒體聯訪，大方坦言穩交攝影師女友8年，還一起養了「貓女兒」旺旺，同居生活十分甜蜜。

他談到當初收養愛貓，其實都是緣分，某年陪女友掃墓時，突然出現一隻流浪貓，並且一路跟著他們到停車場，感謝有「貓女兒」出現，順利度過7年之癢，「目前沒打算結婚生子，2人都還想要達成自己的目標，還沒到時候。」

他感謝女友的陪伴，尤其在他的母親逝世時，陪他走過困難的時期，「她（女友）真的滿像家人，在我情緒不穩定、懷疑有躁鬱症時，溫暖的陪伴。」他也說，能夠演戲很感謝，在生命中遇到的事情，能夠加到角色上，像是他對媽媽的想念，投射到「劇中媽媽」蔡燦得的身上。

他跟蔡燦得是首次合作，「母子」精采對戲引爆討論潮，他讚前輩是專業演員讓人很放心，並且很願意跟他互動，沒有太多磨合時間，告白小時候看過她的戲《笑傲江湖》，對她的尼姑儀琳角色印象深刻，害羞笑說：「覺得她很可愛，是小時候的菜。」

他精湛演出瘋狂歐陽悌，收到不少反饋，開心擺脫台大學霸、文青等既定印象，讓他更加自由。角色壞事做盡，不過他也學到角色一個優點，改變對事情的態度，「角色是一個相對直覺的人，想做什麼就做什麼，讓我領悟到人生就是如此，選擇自己會快樂的選項，算是給我的一個禮物。」