石知田真的太壞「掉粉還收到刀」！施暴李沐至今不敢看這一集
曾敬驊、李沐在Netflix《如果我不曾見過太陽》上演虐戀，他本來是青澀高中生，黑化成連環殺人魔，為戲刻意瘦身到65公斤，其中有一場戲「青筋爆出」呈現壓抑的戲，在社群上被討論，他對稱讚很害羞，笑說現在體脂率偏高，看不太出來青筋，也說地下室比較悶，拍完這場戲被帶去健康檢查，幸好沒紅字。
該劇21日舉辦二部曲宣傳茶敘，柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀出席，李沐一角原本是天才芭蕾少女，絕望被多人侵犯，情節震撼觀眾，她透露拍攝當下還好，但至今不敢看這場戲，刻意跳過那一集，「我想我是演戲的人，就已經這麼難受，更何況遇到這些事的少男少女要怎麼辦，痛苦絕對不及他們的千分之一或萬分之一。」
石知田堪稱本劇大魔王，飾演不可一世的富家子弟，笑容讓人不寒而慄，他直呼：「我都掉粉了，前2天數字往下走，還有人留言送我刀子的表情符號。」他一度對留言「怎麼不去屎一屎」走心難過，忍住不回覆網友，怕淪為筆戰，有人安慰他演得很好，他也告訴自己，「我要笑看一切」。
他說，演的時候不會覺得自己討厭，但事後看播出，覺得這人好糟糕，「演的時候很誇張，有把自己弄猙獰一點，把角色想像成動物蛇，不會去評斷他的好壞，這樣比較自在。」他現場重現角色伸舌，讓人一秒拉回劇中校霸角色。
姚淳耀看似壞人，其實是暗中幫助曾敬驊角色的台客，他自認：「我是一個好人。」石知田也笑虧：「你根本就是假壞。」姚淳耀分享跟曾敬驊對戲時，大多是真打，「他（曾）是用生命演戲，很靠近真實感，拍戲時候怕他受傷，他都是拚的，不要浪費每一顆鏡頭。」有次動作太激烈，曾敬驊額頭不小心撞到攝影機，造成流血擦傷。
程予希在劇中與李沐、曾敬驊有三角戀關係，從小在奶奶窒息式的管教下成長，跟奶奶的肢體對手戲也讓她印象深刻，「拍的時候奶奶很怕我受傷，非常保護我，會希望她真的刷我，劇組就找了沒那麼硬的刷子，有跟奶奶說可以直接刷。」
江齊飾演的紀錄片企劃周品瑜，是謎團中的核心線索之一。一部曲她和李沐有不少對手戲，直呼拍攝李沐陰森鬼魂戲時，李沐就站在她後方，氣氛相當沉重，程予希補充，李沐拍鬼魂片段時全身還要淋濕，那時候又寒流，她當時還真的流感，相當辛苦。
製作人麻怡婷透露，一部曲的謎團在二部曲都會揭曉，看了網友留言，她直呼大家很厲害，有人有猜到真相，不過也有人猜錯，「因為《太陽》是《想見你》團隊製作，不少觀眾抱著想解謎的心情來看，但我覺得這故事最迷人的是角色的個性，雖然團隊相同，但這部氣質是不太一樣的，雖然比較難下嚥，但我覺得是必須要拍出來的故事」。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不。性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595／性騷擾專線04-2223-9595
