石知田穩交攝影師女友8年！甜蜜同居當爸有了「貓女兒」

石知田26日出席媒體聯訪，大方認了有交往8年攝影師女友。（百澤娛樂提供）

石知田在《如果我們不曾見過太陽》飾演極惡反派歐陽悌受到關注，26日接受媒體聯訪，大方坦言穩交攝影師女友8年，還一起養了「貓女兒」旺旺，同居生活十分甜蜜。

他談到當初收養愛貓，其實都是緣分，某年陪女友掃墓時，突然出現一隻流浪貓，並且一路跟著他們到停車場，感謝有「貓女兒」出現，順利度過7年之癢，「目前沒打算結婚生子，2人都還想要達成自己的目標，還沒到時候。」

石知田擺脫台大學霸包袱，表演更自由。（百澤娛樂提供）

他感謝女友的陪伴，尤其在他的母親逝世時，陪他走過困難的時期，「她（女友）真的滿像家人，在我情緒不穩定、懷疑有躁鬱症時，溫暖的陪伴。」他也說，能夠演戲很感謝，在生命中遇到的事情，能夠加到角色上，像是他對媽媽的想念，投射到「劇中媽媽」蔡燦得的身上。

更多中時新聞網報導

抗癌5月生日報喜 沈玉琳明年復工

運動精英獎》12強中華隊最風光 抱走3大獎

禾浩辰襪子藏鑽戒求婚 吳品潔驚喜噴淚