石知田穩交8年曝「愛的結晶」 親揭緣分：進入新階段

石知田與攝影師女友已交往8年。（圖／百澤娛樂提供）





男星石知田出道10年，近期憑藉《如果我不曾見過太陽》中大反派歐陽悌掀起討論，劇中她因為愛不到李沐飾演的江曉彤而毀了對方，戲外他與攝影師女友低調交往已經8年，甚至還有了「愛的結晶」。

石知田今（26）日透露與女友交往8年，早就已經像家人，「因為她算是陪我蠻多事情的，像我媽做頭七，她都陪我度過，所以我覺得她真的蠻像家人、蠻溫暖的。」更直言其實在媽媽過世後，有段情緒極為不穩定的時期，但只要跟女友聊一聊就會很開心。

石知田與女友一起養了一隻三花貓叫「旺旺」，他回憶有一年陪著女友去掃墓，旺旺突然衝出來圍著不走，就連回車上的路上都跟著，於是他們就抱回家養，當時與女友正值「七年之癢」，多了一隻毛小孩，就像進入新的階段，他害羞說女友會稱彼此為「爸爸媽媽」，他則在周遭沒有人的時候才會這樣自稱。

石知田與女友養了一隻愛貓「旺旺」。（圖／百澤娛樂提供）

石知田與女友養了一隻愛貓「旺旺」。（圖／百澤娛樂提供）



