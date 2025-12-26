石知田自認不聰明 挑戰反派角色擺脫台大標籤

（中央社記者王心妤台北26日電）演員石知田在台劇「如果我不曾見過太陽」中挑戰新類型角色，他今天受訪表示，很開心能擺脫台大好學生的標籤，坦言過往因此覺得壓力大，也強調會花很多時間為演出做好準備。

石知田畢業於國立台灣大學土木工程學系，他今天分享入行酸甜苦辣時表示，學歷高一直是他的標籤，但這次挑戰新的角色，是光譜另一端的角色類型，相信中間類型的角色也能駕馭。「我很高興有這個角色的出現，讓我不在只是一個很會唸書或聰明的人，因為我從來不覺得我是聰明的。」

石知田表示，很多演員在片場反應都很快，但這無關學歷。「我反而一直以來都覺得拜託不要再說我台大，我覺得那個壓力反而很大。」他坦言，這標籤像個枷鎖，很開心有機會挑戰新角色。

演員蔡燦得在劇中與石知田飾演母子。石知田表示，其實沒花太多時間與她磨合，「我小時候喜歡她演『笑傲江湖』的角色，覺得這個女生好可愛，所以我對她印象深刻，她好像算是我小時候的菜吧！」（編輯：黃世雅）1141226