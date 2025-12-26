石知田靠反派翻轉「台大學霸」標籤 演《如果我不曾見過太陽》坦言：終於更自由了

石知田接受媒體訪問暢談拍攝心情。（百澤娛樂提供）

演員石知田在影集《如果我不曾見過太陽》中挑戰反派角色「歐陽悌」，一改過往給外界的「台大學霸」印象。他坦言，這個角色的出現反而讓他感到開心，「如果我是兩個端點，那中間的角色應該都可以做到。」也讓自己不再只被定義成「很會念書的人」。

石知田今與媒體茶敘，暢談演員心路歷程，直言外界常把聰明與學歷畫上等號，對他而言反而成了一種壓力，「很多人會以為我台大的，應該很快就會，但其實我很多事情都是用時間堆出來的。」入行後他發現，許多演員的聰明體現在現場反應與對戲節奏，而非學歷背景，「拜託不要再一直講我台大，這個標籤有時候真的像枷鎖。」他也感謝歐陽悌的出現，讓他更確信自己只是單純的演員。

石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演校園惡霸。（Netflix提供）

談到與飾演媽媽的對手演員蔡燦得的合作，石知田形容對方「讓人很放心」，走戲時就能感受到對方的專業與開放度，幾乎不需要太多磨合。私下兩人也會聊天拉近距離，他更笑說，自己從小就很喜歡阿得在《笑傲江湖》中的角色，甚至在一次訪問中親口向對方告白，讓對方又驚又喜。

石知田覺得台大學歷在演藝圈是標籤。（百澤娛樂提供）

戲外的石知田也提到與母親的深厚情感，母子倆個性相似、不愛多話，卻總能理解彼此。他回憶母親罹患肺腺癌時，對方默默把床搬到客廳，只為靠近空氣清新機，「她不會說，但我知道她需要什麼。」細膩的觀察與情感，也成了他投入表演的重要養分。

石知田在《如果我不曾見過太陽》中率眾輪暴李沐飾演的同學，他提到拍攝這場戲時，「現場也有親密指導在，然後我跟李沐也也有達到一個信任，就是我們我們彼此都給彼此一些能量，就我們在做每件事情都有先說：我這樣做可以嗎？我這樣會不會影響到你？」在彼此安心狀態下完成。

演出大惡棍難免被人指點，石知田說，「一開始第一季播出之後讓我有點陰影，有一次我在seven買東西要結賬，因為我都用手機支付然後apple pay的時候，突然把口罩拿下，我突然有會不會被打還是怎麼？就是會一閃而過，因為看了太多人家發言的說好想打你、然後什麼不去死一死之類的那時候就會有走心。」

