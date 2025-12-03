石破茂在友台團體演講 強調未來亞洲不應再陷入戰亂

日本前首相石破茂3日在日本台灣親善協會活動，以戰後80年為題發表演講。(記者林翠儀攝)

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本前首相石破茂今天應邀在日本友台團體「日本台灣親善協會」發表演講，他表示，擔任國會議員後共訪台14次，印象最深的是和前總統李登輝見面，李前總統的日文相當優美令人驚訝，而且是最了解「日台關係」的人。

由日本親台政治人物和留日台僑組成的日台親善協會，經常舉辦活動促進雙方交流，會長、前眾議員衛藤征士郎今天邀請私交甚篤的石破茂前來該會演講。由於石破卸任首相才一個多月，尤其在目前日中關係惡化之際，甫卸任的首相參加友台團體的活動，實屬罕見。

石破今天以「戰後80週年」為題演講，他提到如何防止戰爭的發生，是他在思考戰後80年議題的主軸，他強調，未來亞洲不應再陷入戰亂，各國都應維護人權與獨立。石破還表示，思考戰後80年時，日本也必須清楚理解台灣在其中的角色。

他指出，1945年發生的「台北大空襲」，有3千人罹難，數以萬計的人受傷。不只是台北，台南、嘉義等主要城市也同樣遭受美軍轟炸，造成大量死傷。

他表示，德國與義大利對於空襲罹難者的補償，各國法律性質不同，日本法律則有「戰爭被害為國民共同承受」的概念，因此除了廣島與長崎部分補償外，日本並未對空襲受害者提供國家賠償。

石破指出，自民黨有議員一直積極主張應該給予空襲被害者補助。這時就要思考，那台北、台南呢？該如何處理？這是一個極為敏感的問題，甚至可能有人認為不應觸碰。

演講中他特別提到與台灣的關係，他表示，到訪台灣前後達14次。1987年第一次訪台是以自民黨青年局成員身分，當時的總統為蔣經國。後來李登輝擔任總統，他們第一次與李前總統會面時，李前總統直接以日語和他們交談，開頭就問「這一期的中央公論看了沒？」李前總統提到該日文政論雜誌內的一篇論文，問到訪的青年局團員有沒有讀過，結果沒有人舉手，石破說，李前總統對日本的研究真的非常透徹，他認為是最了解日台關係的人。

後來換成民進黨執政時，剛好是他從防衛廳長官卸任，到成為防衛大臣之前，大約有兩年的空檔，那段期間也受到了陳水扁總統的邀請，前往台灣。

日本前首相石破茂3日應日本台灣親善協會之邀發表專題演講。(記者林翠儀攝)

