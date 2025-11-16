石破茂大啖熊肉叉燒 籲吃野味減災害

▲日本前首相石破茂。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本近來熊害問題嚴重，多地傳出熊出沒甚至襲擊人的事件。在此之際，日本前首相石破茂近日試吃了熊肉，並表示希望在日本建立起實用野味的文化，以減少野生動物造成的危害。

綜合朝日新聞、富士新聞網等日媒報導，自民黨於14日召開「鳥獸食肉利活用推進議員聯盟」（通稱「野味議連」）總會，在期間除了針對野味推廣進行意見交流外，現場也提供給出席議員品嚐以鹿肉與野豬肉製成的培根料理，以及以亞洲黑熊肉製作的叉燒料理。

擔任會長的石破茂也出席，並且品嚐了熊肉叉燒、鹿肉料理等，並表示：「熊肉做的叉燒？真厲害啊。」他還說：「熊肉叉燒和紅酒，簡直是絕配啊。」

與會議員也表示「熊肉叉燒比豬肉更為清淡爽口，非常美味。」

石破茂回顧指出，成立野味議連的初衷是「希望從食育的角度，讓日本扎根『野味文化』，最終能減少鳥獸害，這就是我們開始的理由」。

他接著提到，歷經十數年，如今不只討論鹿、野豬，「甚至變成要怎麼處理熊」的狀況，並談到近期熊害急增的問題：「山林荒廢、食物不足，熊才會下山侵入人類生活區。根本來說，我們必須把山林重新整備成熊、鹿、野豬都能回到棲息的環境。」他強調「希望能從野味文化出發，重新思考日本的未來」。

石破茂表示，大約60年前他第一次吃到熊肉壽喜燒，回想時笑說「沒想到會如此感動地覺得好吃」。

但談到熊害對策時，他提出具體建議，例如「是否能讓設置陷阱變得更容易」以及「闊葉樹逐漸減少，使野生動物難以棲息；是否應該停止只種植針葉樹」。

日本近來熊害問題嚴重，據環境省日前報告，今年已有13人遭熊襲擊死亡，創下歷史新高。

