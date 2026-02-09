石破茂示警高市大勝「不代表能為所欲為」 一次看懂選後3課題



自民黨在8日的眾議院大選取得超過3分之2席次，同黨的日本前首相石破茂也在鳥取第1選區以壓倒性票數當選眾議員。他在9日表示，這次勝利並不代表日本首相高市早苗可以隨心所欲。分析家也指出，高市勝選馬上就要面對安保與外交問題。

選民期待高市政府 石破茂示警財政

山陰中央電視台報導，石破接受採訪時指出，這次勝選只代表選民「信任」高市政府，也就是選民對高市有所「期待」，這樣的信任「不代表可以為所欲為。重要的是（民眾）會以『實績』來評價，高市首相應該最清楚這一點。即便獲得多數席次，也不代表可以為所欲為。由於突然解散眾議院並舉行選舉，黨內對政策尚未充分討論。」

廣告 廣告

石破指出，消費稅減稅的替代財源與「非核三原則」及「武器輸出三原則」等議題在選舉前都未能深入討論，「評價政府的實績，接下來才要開始」，呼籲高市政府應保持謹慎。

石破補充：「沒有替代財源的減稅會造成財政破壞、日圓貶值、利率上升，甚至物價上漲，這是小學生都能懂的道理」，所以「與其做短期減稅，為了避免國民陷入需要長期照護的狀態，不如將預算用於預防醫療等措施，藉此消除有關未來的擔憂。」

高市拿下超級多數 安保政策成為焦點

美國安保專門線上雜誌「外交家」（The Diplomat）東京特派員高橋浩祐表示，在本次眾議院選舉中，自民黨席次超過1986年時任日本首相中曾根康弘任內的眾參院聯合選舉，刷新歷史最高紀錄。然而，穩固的政權基礎雖然在制度上拓寬了政策推進的空間，但並不能說針對安保政策的積極民意已充分形成。

如果打算在今年內修改安保三文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略及防衛力整備計畫），那麼對其內容、財源及與非核三原則的關係，都必須具體說明並公開討論。政治穩定確實有助於政策快速推進，但在重大安保議題上，國民共識只能透過充分討論才能形成。

此次選舉反映出：國防政策可能加速推進，但民主討論的速度尚未跟上。未來的政策運作中，除了依靠「多數」的力量，高市政府也會被更強烈地要求「說明責任」。

川普恐要求增加軍費 習近平態度會否變動？

對外方面，高市首相在3月19日預定的美日峰會中，可能會被美國總統川普直接要求提高軍費或追加採購美製武器。至於中國國家主席習近平針對高市的「台灣有事論」採取的報復行動，伴隨著高市政府的長期穩定化，中方可能會在11月的深圳亞太經合會（APEC）峰會前，戰術性調整對日態度。

更多上報報導

【有片】壞痞兔超級盃高唱波多黎各文化 川普怒轟「史上最糟中場秀」

川普發賀電祝高市早苗大勝掌控國會 日股突破57000點再創新高

黎智英《國安法》串謀罪成立遭判20年 人權觀察稱「等同判他死刑」