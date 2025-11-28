石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱

前日本首相石破茂。（圖／達志／路透社）

針對台海局勢與日本對中國立場的表述，前日本首相石破茂近日一席言論在國內引發極大爭議。他在11月26日於東京公開表示，針對中國「台灣是中國一部分」看法，歷屆日本政府都理解並給予尊重，並強調該立場「絕對不能改變」。此番言論不僅遭中國駐日大使館轉發至社群平台X作為宣傳，亦引發日本輿論強烈反彈。

根據《朝日新聞》與《產經新聞》報導，石破茂此番談話是針對現任首相高市早苗日前在國會的答辯所作的回應。高市在11月7日指出，若台海爆發武力衝突，將可能構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」。此言論引起中國政府不滿，迅速祭出旅遊與進口禁令表示抗議。

石破茂則於26日的發言中呼籲穩定日中關係，並強調中國對日本經濟的戰略性影響。他指出：「我們要思考的是，若沒有與中國的關係，日本的糧食、稀土、藥品進口將受到怎樣的影響。我們的國家還能存在嗎？」同時，他重申自1972年中日邦交正常化以來，日本政府一貫理解並尊重中方對台灣問題的立場，視為內閣歷來基本政策的一環。

中國大陸駐日本大使館28日在社群平台上引述石破茂的說法，亦即「自1972年日中關係正常化以來，歷屆政府都理解並尊重中國關於台灣是中國一部分的立場，這是絕對不能改變的，我們一直非常謹慎地對待這個問題」。

然而，石破茂的說法引發日本國內部分政治人物與民眾不滿。前日本維新會參議員音喜多駿直言「他被利用了！」而不少網友也在X平台留言批評，「這簡直是日本的恥辱」、「因為他親中親韓，所以只待了一年。日本人認為他是史上最糟糕的首相，不被日本人民信任」、「歷史都被你扭曲了」，甚至有聲音呼籲將他從自民黨開除黨籍。

