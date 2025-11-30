石破茂稱「日本一向理解尊重中對台立場」 他：被外部勢力宣傳利用

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗拋出若台灣遭中國侵略，可能構成日本存亡危機事態，就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊；中國相當不滿，立即祭出旅遊禁令、暫停進口日本水產品等措施。豈料，日本前首相石破茂不僅也反對高市早苗的論調，還稱日本歷屆政府一向「理解並尊重中國對台灣的立場」，結果石破茂的言論立刻被中國大使館拿去轉發。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（29）日在臉書指出，被外部勢力拿去宣傳利用。

矢板明夫昨日深夜在臉書撰文表示，高市早苗近日在國會答辯中指出，台海若發生武力衝突，有可能構成日本的「存亡危機事態」，此言一出便引起中國強烈反彈，也迅速成為日本國內政治焦點。中國方面接連祭出旅遊及進口限制等，試圖向日本施壓。日本國內本身也並非鐵板一塊，對高市發言的反應出現明顯分歧。

他提到，其中最受注目的反對聲音來自石破茂批評高市早苗，還強調日本歷屆政府一向「理解並尊重中國對台灣的立場」。他的這番談話立刻被中國駐日大使館轉貼並加以放大，使得原本屬於日本內政的討論，被外部勢力拿去宣傳利用。

同時，矢板明夫分析，與之相對，支持與贊同的聲浪也不小。有意見認為，高市早苗的發言是一個「必要且遲來的明確訊號」，「曾與我在北京共事數年，一起在高壓環境下採訪過中共十七大、四川大地震、北京奧運等多個重大事件的產經新聞前同事、資深媒體人福島香織，便在日本的電視節目上做出直接而清晰的評論」。

矢板明夫說，福島香織指出，中國總是擅自宣佈「紅線」，並要求周邊國家遵守，而長期以來，日本在外交上也確實傾向迴避衝突，以「不踩中國紅線」為最高原則，致使國家利益多次蒙受損失。然而，高市早苗的談話，第一次為日本主動畫下了屬於自己的紅線。

「福島香織的重點很明確」，矢板明夫引述福島香織的話，中國若在台海出動軍艦、封鎖海域，就等於觸碰了日本的紅線，日本將有所作為。換言之，日本並未主動挑釁，而是具體告訴北京：只要中國不跨越這條線，日中仍可維持和平與穩定的關係。

福島香織也強調，這種清楚、對等的外交訊號，是日本多年以來所欠缺的，日本過去總是被動接受對方設定的框架，導致外交上始終處於不對稱的位置；如今，東京能夠明確告訴中國「日本的安全底線在哪裡」，不僅是政策上的轉變，也是外交態度上的一次突破。

針對福島香織所言「日本其實『等待這樣的首相、這樣的外交立場，已經等太久了』」，矢板明夫則認為，這段發言直截了當，擲地有聲，引起了許多人的共鳴。這不是情緒化的煽動，而是福島基於多年觀察中國的行為模式後做出的冷靜判斷。





