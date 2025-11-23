石破茂開砲了！ 批高市「台灣有事論」：不能在公開場合說

石破茂批評高市早苗對於台灣有事的發言。圖為日本前首相石破茂。路透社資料照



據日本媒體今天（11/23）報導，日本前首相石破茂今天在網路節目，批評現任首相高市早苗的挺台言論，並直言「這不應該在公開場合談論」，另外，社民黨黨代表福島瑞穗也在社群媒體發文，指出高市的發言已經超越法律的限制。

據《日經新聞》報導，日本前首相石破茂今天在網路節目「ABEMA News」，針對首相高市早苗近日的挺台言論，做出直接批評，石破說道：「歷屆政府處理這方面的問題時，都相當慎重，日中關係就是這麼微妙。」

高市本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力。中國政府對此相當不滿，呼籲國民暫時避免赴日。

石破茂指出：「這不是『把想說的話說出來』的問題，也不是用來提升支持率的事情」、「有關台灣有事時，我們該如何因應，這不應該在公開場合談論。」

石破茂也批評高市的稻米政策，他表示，他在任期內一直推動稻米擴大生產，「為什麼現在這項政策改變了，我還是無法理解。」

對於高市政府鼓勵地方政府發放「稻米券」，石破表明反對，並強調：「這項政策的財源是稅金。」

不僅石破反對高市的「台灣有事論」，社民黨黨代表、參議員福島瑞穗22日在X上發文：「對於首相有關存亡危機事態的言論，我表達強烈抗議，這是非常嚴重的問題，違反憲法與法律，甚至已經超越過往政府的見解。」

