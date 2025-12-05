石碇區包種茶賽 葉文鵬茶園第8度奪特等獎
石碇區農會今(5)日辦理石碇區冬季包種茶比賽頒獎，由石碇區葉文鵬茶園第8度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。包種茶冷泡熱飲都適宜，新北市農業局歡迎民眾踴躍選購新北包種茶，體驗全臺最香特色茶的清新花香。石碇冬季包種茶比賽計有512點，由農業部茶及飲料改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓、新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二擔任評審。經歷3日的評審篩選，賽事由石碇區葉文鵬茶園拿下特等獎。
評審蘇彥碩表示，本屆賽事呈現包種茶各具特色的品種花果香，包含玉蘭花、桂花、鳳梨香等，茶湯風味乾淨滑順，重複沖泡也能展現穩定性，具備冬季包種茶的鮮甜清香，充分展現茶農的製茶技術。
特等獎得主葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，迄今第8度獲得特等獎，現由製茶第3代的葉文鵬、林素慧夫婦與第4代葉承軒共同傳承家族70年歷史的茶園，主要栽培青心烏龍、青心大冇和臺茶12號金萱品種。第4代茶農葉承軒年僅28歲，已於109年奪下全國製茶技術競賽冠軍，成為賽史最年輕冠軍。葉承軒分享，今年度於10月底至11月初趁天氣良好期間，僅約2周便須製作近700台斤的包種茶，仰賴全家人一同投入茶園與製茶廠。
石碇區農會理事長王欉表示，包種茶堪稱全臺灣最「香」的特色茶，新北茶農世代傳承製茶技術，優良的包種茶茶乾呈現緊結條索狀，茶湯蜜黃透亮，入口滋味圓滑甘醇，帶有豐富多樣的花香。新鮮出爐的冬季比賽茶優良獎每盒售價800元，歡迎民眾把握冬茶上市期間，訂購新北在地優質包種茶。
新北市農業局表示，新北市致力發展「三生永續農業」，從生產、生活及生態推動永續農業成果，透過辦理茶葉評鑑及製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，吸引青年回流返鄉從事農業，獲得獎項皆值得肯定。購買在地茶品可洽石碇區農會(02-2663-1214)或洽葉文鵬茶園 (0933-720775)選購，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。
