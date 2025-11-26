石碇永安化身守護地！食蛇龜、柴棺龜保育與農民收益雙贏

「食蛇龜及柴棺龜生態服務給付示範計畫」已邁入第二年，並展現亮眼成效，舉辦成果發表會，這不僅是數字的成長，更象徵著在地居民對生態保育認同感的提升。（林業保育署宜蘭分署提供）

林業保育署宜蘭分署與新北市石碇區永安社區攜手推動的「食蛇龜及柴棺龜生態服務給付示範計畫」已邁入第二年，並展現亮眼成效。十一月廿五日在石碇雲海國小永安國小分校永安市民活動中心舉辦的成果發表會中，不僅可見社區居民成為保育第一線守護者的努力，更因參與生態服務給付茶園，當地友善耕作茶農與新北市政府農業局、國立政治大學USR辦公室公同合作推出「龜茶Good Day禮盒」，成功創造逾五十萬元銷售額，展現生態保育與農民收益兼具的永續模式。

為維護瀕危保育類野生動物棲地，政府亦以「生態薪水」概念提供「友善農地給付」及「巡護監測給付」兩項支持，鼓勵農民與居民共同投入保育行動，發表會當日，除永安里社區夥伴分享棲地營造與巡守經驗外，並帶領與會人員踏查生態給付田區，展現出地方保育成果。

林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁指出，保育工作除關注野生動植物的存續，更須兼顧在地居民的生活與生計，唯有讓保育成為可在地實踐的行動，才能真正擴大食蛇龜及柴棺龜的保育成果。此次活動也象徵公部門、學界與社區攜手合作，共同寫下生態保育的新篇章。

永安社區巡護監測中，參與生態服務給付的農友在田間發現食蛇龜與柴棺龜剛孵化之幼龜。經龜類專家研判，該區域的確為這兩種保育龜類的重要繁殖棲地。幼龜的出現，直接證實了透過生態給付引導農友轉型友善耕作，已成功為保育類龜類營造出安全、適宜的繁衍環境。

有鑑於一一三年度的成果豐碩，今年一一四年度社區夥伴參與度更加踴躍。根據統計，目前共計有廿八位在地農友申請生態服務給付，其中食蛇龜廿二案、柴棺龜六案，友善農地面積已近六點三公頃，較一一三年度新增零點五一公頃；另外社區居民也組成巡守隊，並對永安里內食蛇龜、柴棺龜出沒的潛在熱點作不定時巡視，預計今年生態給付發放的給付金額將達六十八萬元，較上年度增加十點六萬元。這不僅是數字的成長，更象徵著在地居民對生態保育認同感的提升。