石碇永安化身守護地 食蛇龜、柴棺龜保育與農民收益雙贏

新北市石碇區永安社區的「食蛇龜及柴棺龜生態服務給付示範計畫」成果發表會。（林保署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

林保署宜蘭分署與新北市石碇區永安社區攜手推動的「食蛇龜及柴棺龜生態服務給付示範計畫」已邁入第二年，並展現亮眼成效。二十五日於石碇雲海國小永安國小分校舉辦的成果發表會，不僅可見社區居民成為保育第一線守護者的努力，更因參與生態服務給付茶園，當地友善耕作茶農與新北市政府農業局、國立政治大學USR辦公室公同合作推出「龜茶Good Day禮盒」，成功創造逾五十萬元銷售額，展現生態保育與農民收益兼具的永續模式。

廣告 廣告

永安社區巡護監測中，參與生態服務給付的農友在田間發現食蛇龜與柴棺龜剛孵化之幼龜。（林保署宜蘭分署提供）

永安社區巡護監測中，參與生態服務給付的農友在田間發現食蛇龜與柴棺龜剛孵化之幼龜。經龜類專家研判，該區域的確為這兩種保育龜類的重要繁殖棲地。幼龜的出現，直接證實了透過生態給付引導農友轉型友善耕作，已成功為保育類龜類營造出安全、適宜的繁衍環境。

有鑑於去年度的成果豐碩，今年度社區夥伴參與度更加踴躍。根據統計，目前共計有二十八位在地農友申請生態服務給付，其中食蛇龜二十二案、柴棺龜六案，友善農地面積已近六點三公頃，較去年度新增百分之０點五一公頃；另外社區居民也組成巡守隊，並對永安里內食蛇龜、柴棺龜出沒的潛在熱點作不定時巡視，預計今年生態給付發放的給付金額將達六十八萬元，較上年度增加十萬六千元。這不僅是數字的成長，更象徵著在地居民對生態保育認同感的提升。

林保署宜蘭分署長蕭崇仁表示，此次活動也象徵公部門、學界與社區攜手合作，共同寫下生態保育的新篇章。