石碇轎車失控 男駕駛自撞燈桿多處擦傷送醫

〔記者鄭景議／新北報導〕新北市石碇區昨日傍晚發生一起轎車自撞路燈桿的交通事故！55歲的陳姓男子駕駛轎車由平溪往石碇方向行駛，行經靜安路一段時不慎自撞路燈桿，導致陳男多處擦傷。陳男隨即被消防送往台北市萬芳醫院救治，詳細的車禍發生原因以及是否有飲酒情事，仍待警方後續釐清。

警方調查，昨日傍晚6時20分，55歲陳男駕駛轎車沿路行駛至石碇區靜安一段121號旁，不知何故突然失控，自撞路旁的路燈桿。

石碇派出所員警獲報後立即趕到現場處理，發現陳男的轎車已經撞得車頭全毀，馬上協助陳男脫困。經查，陳男為合法持照駕駛，因車禍導致多處擦傷，所幸意識清楚。

警方已依規定完成現場勘查，將進一步釐清車禍發生的詳細原因以及駕駛人是否有酒駕情事。警方呼籲駕駛人夜間行車務必保持精神專注，注意行車安全。

