石碇一日遊｜台灣也有流水麵？石碇深山這樣玩最Chill 石碇老街、豆腐冰淇淋、鱷魚島一次收集
藏在山裡的石碇小鎮，保留著最純粹的慢生活節奏，這趟一日輕旅行沿著蜿蜒的山路往前，空氣裡多了一股清新的香氣，樹葉在陽光下閃爍，水聲從山谷間傳來，這裡沒有喧鬧人潮，只有一種讓人想停下腳步的寧靜，誰能想到，在這樣的山裡，竟藏著一種「邊玩邊吃」的樂趣？準備好了嗎？接下來的風景，會讓你重新定義「放鬆」的意義。
新北一日遊｜石碇許家麵線
傳承百年工法的山泉手工麵線
在石碇這座被山環抱的小鎮裡，「許家麵線」幾乎是當地的代名詞。遠遠走近，就能看到一條條潔白的麵線在陽光下飄動，那畫面彷彿一場療癒的風景詩，這裡的製麵方式延續了百年手藝，從揉麵、搓條、甩麵、拉展到日曬，每一步都以山泉水入麵、不假機械，靠的是經驗與時間堆疊出的韌性。當地老闆說：「做麵線，其實是在看天吃飯。」曬麵要掌握風向與日照，太陽太烈會斷，濕氣太重又乾不了，正因這樣的細節講究，也讓許家麵線的每一根都透著微微的麥香與陽光的味道。
來到現場，最受歡迎的莫過於「手工甩麵體驗」，在老師傅指導下，雙手高舉、快速甩動，一整團麵糰在空中被拉長、再拉長——不過幾秒鐘，就成了一縷縷細絲，那種節奏與力道之間的拿捏，是只有親身嘗試才懂的樂趣。接著登場的，是許家特有的「流水麵」體驗，清涼山泉水順著竹管流下，白嫩的手工麵條隨水滑落，夾取的瞬間不僅考驗反應力，也充滿童心，夾不到也沒關係，底下還有竹籃接著，笑聲在山谷間迴盪，成為最獨特的回憶。
許家麵線不只是一家觀光工坊，更是傳統飲食文化的縮影。早期石碇居民仰賴山泉製麵維生，麵線成了象徵勤勞與團圓的代表食物，如今，他們用體驗與互動的方式，讓這門手藝重新走進年輕世代的旅程中，無論是親眼看到滿架麵線隨風搖曳，還是親手甩出第一根成功的麵條，那份成就感與單純的快樂，都會在回程時慢慢回味。在石碇，做麵線不是為了趕時間，而是學會與自然共處，下一次想逃離城市時，不妨讓自己慢下來，看看陽光下飄動的麵線，感受那股樸實卻最動人的節奏。
地址：新北市石碇區3號
電話： 0932-129-041
營業時間：週三至週五08:30–15:00,週六8:00-15:00,週一週日8:30-15:30(週二公休)
新北一日遊｜一粒粽
石碇老街人氣美食，排骨酥粽一吃就上癮
走進石碇老街，空氣裡瀰漫著淡淡竹葉香，那就是「一粒粽」的味道。這家小店沒有醒目的招牌，卻總有一串串蒸氣從竹籠裡冒出，香氣順著巷弄飄散開來，老闆娘的手幾乎沒有停過，熟練地舀米、包餡、綁繩，動作一氣呵成，每一顆粽子都像是時間的累積。「一粒粽」最有名的，就是那顆排骨酥粽，糯米粒粒分明、油亮柔軟，裡頭包著厚實的排骨酥與香菇、花生，咬下去鹹香交融、層次豐富，排骨酥滷得入味卻不油膩，搭配微甜的米香，是許多老客人心中「吃不膩」的經典口味。
店家堅持每天現包現蒸，竹葉香與滷汁香在蒸氣中融合，每一口都能嚐到剛出籠的溫度，除了排骨酥粽外，也有招牌的豆沙粽與素食粽，讓不同口味的旅人都能找到自己的那一顆。「我們希望每個人來石碇，都能帶走一份溫熱的記憶。」老闆娘笑著說。那種真誠的語氣，就像粽子的包法一樣，不花俏卻很紮實。一顆粽子，包進的不只是米香，還有山城的溫度與人情。如果你想找一個能慢下來吃飯、靜下心感受的地方，那麼石碇老街上的「一粒粽」，正好能給你這份簡單卻珍貴的滿足。
地址：新北市石碇區石碇東街109之1號
電話：02-26633558
營業時間：週一至週五10:00-18:00,週六週日9:00-18:00
新北一日遊｜陳記豆腐養生恬點
美式風格的質感餐車
走在石碇老街盡頭，一陣淡淡豆香在空氣中飄散開來，那是「陳記豆腐養生恬點」最迷人的味道。這家店以傳統手工豆腐為基底，延伸出一系列創新甜點，從豆花、豆漿到冰淇淋，每一樣都保留著純粹的豆香與自然的甘甜，老闆堅持每日新鮮研磨非基改黃豆，豆香濃郁卻不厚重，最受歡迎的品項莫過於「豆腐冰淇淋」，綿密滑順、入口即化，伴隨著淡淡豆香與微微甘味，吃起來輕盈無負擔，是許多遊客夏日到石碇時的指定甜品。
或許這就是石碇的魅力——不需要多華麗的裝飾，只要一碗用心做的甜點，就能讓人靜下來。陳記豆腐養生恬點不只是甜品店，更像是一個讓旅人暫時停下腳步、感受純粹滋味的小角落，當豆香在口中散開的那一刻，你會發現，原來「簡單」也能成為最令人難忘的味道，山裡的甜味，不來自糖，而是豆香與微風。下次走進石碇，不妨留點時間給自己，坐下來吃一碗豆腐冰淇淋，讓那份溫柔的香氣，替旅途劃下一個最柔軟的句點。
地點：新北市石碇區石碇東街77號
電話： 02-2663-2555
營業時間：週二至週日10:00-17:00,週六10:30-17:00(週一公休)
新北一日遊｜鱷魚島觀景平台
俯瞰山巒與湖光的石碇秘境
離開老街，短短十多分鐘後，視野突然開闊起來，那片碧綠的水面與層疊山巒交錯的地方，正是「鱷魚島觀景平台」，站在平台上，整座山谷彷彿被霧氣輕輕擁抱，微風吹過臉頰，空氣裡帶著淡淡水氣與樹香，俯瞰下方蜿蜒的溪水，因地形起伏形成一條酷似鱷魚輪廓的半島，也因此得名。鱷魚島不是熱鬧的景點，卻有一種難得的靜謐，這裡沒有商業氣息，只有自然的聲音與遠方偶爾傳來的鳥鳴，天氣晴朗時，湖面會映出天空的藍與雲的形狀；而在午後時分，光影變化又讓整片山色更加迷人。
若想拍下最漂亮的畫面，建議傍晚前抵達，夕陽斜照在水面上時，整個湖光山色染上一層金色濾鏡，無論是廣角風景還是人像合照，都特別動人，附近設有觀景步道與小亭，可靜靜坐著休息，也能順著步道繞一圈，從不同角度欣賞鱷魚島的輪廓。這裡不需要太多言語，安靜地待上一會兒，就能感受到石碇最真實的氣息，有時候，旅行不在於走多遠，而是找到能讓自己靜下來的地方，鱷魚島觀景平台沒有喧鬧的聲音，只有風吹過樹梢的沙沙聲與山的呼吸。當夕陽落在山頭，你會發現，這裡正是屬於石碇最溫柔的一幕。
地點：新北市石碇區北宜路五段
電話：0922-803-071
新北一日遊行程攻略
新北石碇一日輕旅行
新北一日遊常見問題
一粒粽在石碇老街哪裡？有推薦口味嗎？
一粒粽位於石碇老街中心地段，招牌為「排骨酥粽」，內餡紮實、糯米香氣濃厚。粽子以古法包製並現蒸，口感Q彈又入味，是老街必吃的石碇美食之一。
鱷魚島觀景平台怎麼去？
鱷魚島觀景平台位於石碇外圍山區，從北宜公路上的碧山派出所旁進入，可以用google map搜尋鱷魚島觀景平台，開車約10分鐘。觀景台視野極佳，可俯瞰新店溪與群山環繞的湖面，是熱門打卡與攝影景點，建議傍晚前往欣賞夕陽。
石碇許家麵線的特色是什麼？
石碇許家麵線以純手工製作聞名，遊客可體驗傳統「甩麵」與曬麵過程。店家使用山泉水與天然日曬工法，讓麵線更有彈性與香氣，是石碇最具代表性的在地體驗之一。
陳記豆腐養生恬點推薦什麼？
陳記豆腐養生恬點以手工豆腐甜點與冰淇淋聞名，口感綿密、豆香自然清爽。招牌「豆腐冰淇淋」深受遊客喜愛，結合石碇當地豆製文化，成為夏季消暑必訪甜品店。
