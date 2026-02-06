石笱排水堤岸道路6.2公里改善工程動土，員林、大村通行更安全順暢。圖／彰化縣政府提供





員林市公所今（6）日上午舉辦「員林市石笱排水堤岸道路等級路面（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮，彰化縣長王惠美與各級民代到場見證，員林市代理市長賴致富、大村鄉長賴志銘及地方民意代表等人共同出席，宣示縣市攜手推動地方建設、提升道路安全的決心。

代理市長賴致富表示，石笱排水堤岸道路過去因橋梁銜接處落差大、路面不平整，行車如同坐雲霄飛車，機車稍有偏移就可能發生危險，長期影響民眾通行安全與便利。此次改善工程將針對大村鄉賜福橋至員林市五汴橋段兩側堤岸道路進行順平與品質提升，回應地方多年期待，讓民眾行車更加安心。

賴致富指出，本工程總經費4,656萬元，由彰化縣政府補助2,000萬元，員林市公所自籌2,656萬元，並獲員林市民代表會支持。該段道路由水防道路提升為一般道路後，全線長度達6.2公里，不僅改善路面品質，也強化通行便利與交通安全，承接前市長游振雄任內規劃，持續推動地方建設。

縣長王惠美表示，石笱排水全長約21公里，歷經15年整治，已於民國110年完成全線治理，大幅提升防洪能力。縣府於111年將堤岸水防道路升級為一般道路，兼顧防洪與交通需求。本次改善工程範圍約3.1公里、兩側合計6.2公里，經縣府與員林市公所多次協調規劃後共同推動完成，未來也將設置完善交通標線與標誌，全面提升行車安全與道路品質。

縣議員劉惠娟表示，石笱排水整治完成後，原有防汛道路因路面易損、排水不佳，對通勤族造成安全疑慮，提升為一般道路並進行路面改善後，不僅可節省通勤時間，也能強化照明與交通安全，提升整體用路環境。

員林市民代表會主席張國良指出，感謝縣府團隊長期投入員林交通建設，除推動石笱排水整治與道路升級外，也建置東彰北路，讓員林交通更加便捷。大村鄉長賴志銘亦感謝縣府、議會及員林市公所共同努力，推動堤岸道路改善工程，讓地方交通更安全、發展更完善。

