石綿清除補助劃句點 花蓮防制風險不打烊

圖一、現場投遞石綿宣導

花蓮縣政府推動「石綿建材清除處理補助」計畫啟動自去年起，有效降低建築老化帶來的石綿暴露風險。花蓮石綿清除處理補助計畫也已於114年11月30日正式結束，縣府將持續協助民眾辨識住宅中可能存在的石綿建材，並提供正確處理資訊與專業協助。

縣長徐榛蔚表示，石綿曾普遍使用於屋頂與隔板，由於纖維細小、不易察覺，長期暴露可能導致呼吸系統疾病甚至肺癌等健康風險。因此，花蓮縣環境保護局自113年起積極為鄉親向中央爭取經費補助，透過中央補助與縣府執行密切配合，協助本縣民眾安全清除舊有石綿建材，至今，成效顯著讓民眾居住安全更有保障。

圖二、著安全服裝進行拆除後石綿建材打包作業

環保局指出，計畫補助迄今已清除60餘噸石綿建材廢棄物，並協助民眾完成申請40餘件，在補助計畫執行階段，除了提供專用包材外，同時也於現場提供技術協助與監督，確保拆除過程安全無虞。由於本項計畫經費挹注，降低民眾因需清除處理石綿有害廢棄物所需支出的負擔，使老舊建物更新得以更順利進行，減少石綿逸散可能造成的影響。

環保局提醒，如家戶仍留有疑似石綿建材，切勿自行破壞或拆卸，應委託合法清除機構處理，以保障自身與周邊環境安全。如有其他相關石綿拆除或申請疑義可逕洽花蓮縣環境保護局03-823757轉2302或新翊環境有限公司03-8230885洽詢。

圖三、協助民眾申請補助事宜

