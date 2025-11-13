石綿瓦拆除 勞局成立諮詢平台
記者陳佳伶∕新營報導
丹娜絲颱風造成南市部分地區房舍嚴重毀損，為避免災後在拆除與清理過程中暴露於石綿風險，勞動部在新營等地成立「災後防護服務站」，上個月底工作告一段落後撤站，南市勞工局與職安署南區職業安全衛生中心接手共組合作平台，持續提供市民拆除石綿瓦諮詢服務。
勞工局說，丹娜絲颱風造成南市部分地區有石綿建材房舍嚴重毀損，為避免災後民眾及作業人員在拆除與清理過程中暴露於石綿風險，同時為強化相關作業安全，勞動部進入南市災區，陸續在七股、新營、白河、後壁等地區成立「災後防護服務站」。
透過組織輔導團，針對受災戶屋頂損毀之後續修繕安全，主動提供宣導、輔導及諮詢服務，協助落實個人防護與作業安全措施；十月卅一日「災後防護服務站」工作告一段落，任務順利完成並撤站。
勞工局長王鑫基表示，雖然「災後防護服務站」已撤站，南市勞工局守護市民安全，與勞動部職安署南區職業安全衛生中心一起成立災後防護服務合作平台，為尚未完成石綿瓦拆除工作的市民繼續提供服務。
他指出，市民拆除石綿瓦時，如有避免工作危害的輔導需求，或者需要相關防護具，可洽詢位於勞工局的災後防護服務合作平台，服務電話六三二二二三一轉六八一七洽詢楊先生。
