石綿飛揚！居民控亂拆恐吸入致癌 旅行社致歉

嘉義市區有旅行社正在拆除老舊屋舍，不過卻有居民指控拆除屋瓦沒有照程序，導致石綿飛揚。（圖／東森新聞）





嘉義市區有旅行社正在拆除老舊屋舍，不過卻有居民指控拆除屋瓦沒有照程序，導致石綿飛揚，十分擔心，因為石綿瓦是管制建材，石綿纖維極細，吸入後會長期累積於肺部，可能引發肺癌。

正在拆除的工地，現場拆下來的石綿瓦一袋一袋裝在太空袋裡面，不過角落仍發現有不少石綿瓦散落一地，附近居民抱怨旅行社貪圖便宜，把清運石綿瓦的工程，發包給無良業者，偷偷拆除石綿瓦屋頂，瓦片破裂損壞時，石綿纖維就會釋放在空氣中，人體吸入肺部的話，可能有致癌風險。

記者vs.附近民眾：「（所以都煙霧瀰漫），當然啊大家都罵死了，對啦對啦怕會吸進肺部，叫三四名移工過來敲，敲到屋瓦整個碎掉，移工又不知道石綿瓦是什麼，他們都在那邊敲，吸入後會卡在肺部。」

事發地點在嘉義市區火車站附近，環保局表示去年十月就曾派員到場稽查，輔導地主處理石綿瓦廢棄物，執行過程應該要配合灑水，12月複查通過，今年1/13又接獲陳情，後續將移請職安署處理並依法告發。

嘉義市環保局環保設施管理科長高靈韓：「本案後續應委託，合法業者清除處理將持續追蹤至改善完成。」

被指控的旅行社也向附近居民致歉，承諾會負責任在近日內清理完畢。

