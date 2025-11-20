石虎再現阿里山 創嘉南地區最高海拔發現紀錄

農業部林業及自然保育署嘉義分署為推動阿里山鄉臺灣黑熊分布熱點監測，與嘉義縣鄒族獵人協會及屏東科技大學合作，今年十一月初以紅外線自動相機在阿里山鄉里佳部落周邊國有林地內驚喜拍攝到石虎，且發現位置海拔達一七五二公尺，創嘉南地區最高海拔發現紀錄，且是阿里山鄉自八十三年通報石虎紀錄後，睽違三十一年再次於阿里山現蹤。

臺灣國有森林有超過六成保育類野生動物棲息於國有林區之外，石虎即是棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物。石虎由於棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布在臺灣西部地區，但因受土地開發、農藥及滅鼠藥的使用、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響，列名瀕臨絕種保育類野生動物。