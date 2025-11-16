石虎家族攜手YOYO家族嗨翻豐原 吸引逾3200人親子唱跳

▲今(16)日活動現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】「2025石虎家族FUN遊台中」今(16)日於豐原田心公園舉辦第二場見面會，「石虎家族與歐米馬」5隻吉祥物全員出動，與民眾近距離面對面互動，還有YOYO家族人氣明星KIWI姐姐、柳丁哥哥及蔓越莓姐姐帶小朋友盡情唱跳，現場設有親子館體驗、交通安全互動遊戲攤位、文創市集，民眾攜家帶眷度過愉快的周末下午時光。

台中市新聞局副局長陳瑜出席活動，與現場民眾有獎徵答互動。（記者廖美雅拍攝）

台中市新聞局副局長陳瑜出席活動表示，石虎家族每年都會在台中各區輪流與市民朋友見面，今年共辦理2場見面會，分別是2日的大甲區和今日的豐原區。這次吉祥物見面會在豐原區田心公園舉行，由可愛的石虎家族與歐米馬成員登台熱力表演，並跟現場粉絲朋友互動合照，讓參與民眾留下美好回憶。

新聞局表示，許多石虎家族的粉絲早早就到現場排隊，帶著野餐墊和心愛的石虎布偶娃娃共襄盛舉。雖然天氣炎熱，但大家發揮良好的素養，耐心等待排隊。當YOYO家族KIWI姐姐、柳丁哥哥及蔓越莓姐姐出場時，小朋友們專注地跟著唱唱跳跳，現場頓時變成小朋友們的演唱會。此外，「小青蛙劇團」也帶來趣味兒童戲劇「新小紅帽」，劇情融入道安觀念，寓教於樂。活動結束時，許多小朋友仍對石虎家族依依不捨，期待明年再相見。

▲YOYO家族KIWI姐姐、石虎家族熱力表演，小朋友們專注地跟著唱唱跳跳。（記者廖美雅拍攝）

新聞局指出，今日活動除了精彩的舞台表演，周邊互動攤位也人潮滿滿，鼓勵大家透過闖關認識交通安全常識；此外，石虎家族也有抽獎拿好康活動。

今日出席來賓包含新聞局副局長陳瑜、豐原區長洪峰明、立法委員楊瓊瓔、台中市議員張瀞分、邱愛珊、立法委員江啟臣服務處呂明杰副主任、陳本添議員特助林玉珍等人，與市民共度悠閒的周末時光。