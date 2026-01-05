石虎彰化遭路殺！臥躺美港公路邊 遺體送特生中心解剖釐因

民眾在和美鎮美港公路往國道三號路段，發現石虎屍體，疑為路殺。 圖：取自賴清美縣議員臉書

[Newtalk新聞] 彰化縣和美鎮美港公路今(5)日上午發生保育類物種「石虎」路殺事件，一隻石虎被發現時已倒臥路旁，明顯死亡。後續將遺體送往南投「特有生物研究保育中心」，進行解剖以釐清確切死因。

彰化縣議員賴清美今日上午7時許接獲民眾通報，指和美鎮美港公路往國道三號路段，發現疑似野生動物屍體，她隨即趕赴現場了解，並請目前就讀屏東科技大學森林系碩士班的兒子協助辨識，從斑紋與體型特徵確認為石虎後，立即通報縣府農業處到場處理。

賴清美指出，美港公路車流量大，通往國道三號方向雖已設置石虎出沒警示牌，但距離此次發現石虎遺體的保北路與晉北路路口仍有一段距離，是否足以即時提醒駕駛減速，相關警示仍有檢討空間。

彰化縣政府農業處表示，初步研判石虎路殺地點位於台61線附近，可能因覓食行為，從烏溪一帶跨越道路時不幸遭車輛撞擊。遺體已送往農業部生物多樣性研究所進行解剖分析，後續也將通知台61線道路主管機關公路總局，評估是否於該路段增設警示標誌或防護設施，降低類似事件再度發生。

