石虎慘遭射殺、流浪貓剝皮賣肉 越籍移工化身「山林屠夫」 中院重判8年2月

兩名越南籍移工射殺保育類動物「石虎」，遭法官判刑。翻攝林業保育署臉書

兩名越南籍移工潘克協（BAN KHAC HIEP）與范文強（PHAM VAN CUONG）組成「獵殺聯盟」，不僅自製具殺傷力的長槍，還在台中山區瘋狂獵殺保育類野生動物石虎，甚至將流浪貓剝皮後上網販售。范文強先行在去年11月因非法買賣、宰殺保育類動物，分別判處8月、4 月徒刑。潘克協則因製造獵槍、獵殺石虎及恐嚇員警，判處8年2月徒刑。兩人刑滿後將被驅逐出境。

判決書指出，潘克協是失聯移工，他利用拾得的鐵管、鐵片，在不詳地點以砂輪機、電鑽等工具自行切割、貫通，並透過電焊加工，打造4枝具有殺傷力的非制式獵槍。潘男潛伏在台中后里與新社一帶，將這些自製獵槍當作他在山林裡肆虐的工具。

警方逮捕潘克協時，同步起出製槍工具。資料照片

潘克協在臉書上以「Duong Qua」（譯音：楊過）為名，公開張貼獵獲野生動物的照片尋找買家。2025年3月間，潘男殺害流浪貓後剝去皮毛，由范文強駕駛小客車前往麗寶樂園附近，以1500元價格交貨給買家，范男則從中抽取500元車馬費。

同年4月，潘男持自製獵槍射殺瀕臨絕種的「石虎」，並將石虎受傷掙扎的影片傳給范男炫耀。他們隨後以3000元的價格將石虎屍體售出，甚至連范男的女友阮氏戎也參與其中幫忙遞送貨物。該案因新竹縣某動物保護協會接獲線報，派人佯裝買家聯繫並暗中蒐證，隨後將石虎屍體送往屏東科技大學鑑定，確認死因為槍傷。

石虎體型、外觀與虎班貓類似，常遭路殺。翻攝臉書社團後龍大小事

去年6月，保七總隊警員謝睿軒、姜紹揚在新社區工寮勘查抓補動線，潘克協竟然舉起自製獵槍瞄準員警。因當時警力裝備不足，為保護安全只能被迫暫時撤退，潘男隨後躲入一處建物內，直到隔日才在騎車出門時，被警方強勢拘捕，並起出大批火藥與槍枝零件。

台中地院法官在判決中痛斥潘克協無視我國禁令非法製槍，嚴重威脅國民安全，且明知石虎與貓受法律保護，竟為了微薄利益恣意殺害，罔顧動物生命，且案發時還持槍恫嚇官警，犯罪情節重大。依非法買賣保育類野生動物、宰殺動物等罪判處8年2個月，併科罰金24萬元，刑滿後驅逐出境。



