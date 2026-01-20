石虎新衣爆侵權！NET認了「全數下架」：已與原作者致歉

記者蔣季容／台北報導

NET電繡石虎衣（左）疑涉侵權。（圖／翻攝自石虎抱抱臉書）

連鎖服飾品牌NET近期推出「電繡石虎」新款衣服，不過卻被發現石虎圖樣與Line貼圖「石虎抱抱」極為相似，疑似侵權。對此，NET回應公司確實有疏忽，目前商品已全數下架，同時也向石虎抱抱作者致歉，並討論未來授權合作。

「石虎抱抱」作者19日在臉書表示，有粉絲興奮地跟他們說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上，問題是他們沒有對NET授權，直言「貴公司是不是該跟我們聯繫一下？也請各位好朋友幫忙擴散出去……」並透露早在多年前就有上架該款石虎貼圖，2014年就已經以這個形象發文了。

貼文一出，網友紛紛表示「比對原圖相似度100%，連尾巴斑點的位置也一模一樣，真的是賴不掉」、「很喜歡NET，希望他們誠實負責的出面說明」、「完蛋，連NET也開始不能買了嗎」、「要跟NET好好反應一下！務必好好處理」、「昨天看到的時候才在想怎麼那麼熟悉」。

對此，NET回應，公司確實有疏忽，目前商品已全數下架，同時也向石虎抱抱作者致歉，並討論未來授權合作。

