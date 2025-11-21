石虎柳丁事件燒！大苑子遭炎上認錯 613字聲明「董事長已赴農場道歉」

生活中心／林昀萱報導

大苑子宣稱「台灣鮮榨柳丁綠」全面使用友善耕作的「石虎柳丁」，卻被農場打臉1顆都沒買，甚至還爆出註冊「石虎柳丁」商標引起抨擊。對此，大苑子下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請，並在21日晚間二度發聲道歉，透露董事長邱瑞堂已親自率領幹部前往南投中寮向農友致歉。

大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」強調使用石虎柳丁，卻遭出產的長壽天然農場打臉「未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了」，質疑業者用相關影像宣傳造成消費者誤解。對此，大苑子日前解釋，並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，重點是理念倡議非在標章，然而大苑子再被爆出早在10月就申請「石虎柳丁」商標，在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣，爭議延燒。

大苑子發出道歉聲明，透露董事長已親赴南投道歉也獲得諒解。（圖／翻攝自大苑子臉書）

21日晚間大苑子二度在臉書發出613字道歉公告，表示今年9月中受邀參與地方相關單位之農業輔導與推廣，預定在11月中進行發布會，為推廣在地農產品特色，董事長邱瑞堂特別邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性，因此在10月23日到南投中寮果園拍攝，宣傳中寮石虎棲息地的柳丁，準備在發布會中公開播放，並將與農友張鴻濱的合作作為重點。之後，大苑子在11月中接獲執行單位通知原定的發佈會延至11月25 日之後，但大苑子的柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區，基於決定合作基礎下、且確定參與發佈會，所以先行將影片公開，卻疏忽了事先應該向張鴻濱說明，「這是我們有欠考量的疏失，慎重抱歉！」

事件發生後，大苑子採購主管連日向張鴻濱溝通並表示歉意，表達按原來的採購計劃進行，但對方表示「所有柳丁皆已轉銷出去了」。大苑子強調，自2018與張鴻濱合作至今長達7年，仍在繼續爭取與對方的合作。大苑子對於未經張鴻濱同意使用該果園拍攝的「石虎柳丁」影片致上最大歉意。董事長邱瑞堂已親自在21日早上率領公司幹部同仁前往南投向農友道歉，也獲得張鴻濱的諒解。未來將更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生。

