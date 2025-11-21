石虎柳丁事件重傷 大苑子董事長南下向農民道歉「聲明全文曝光」

為平息紛爭，大苑子發布聲明表示董事長親自南下向農友致歉，也獲得諒解。翻攝大苑子臉書



連鎖手搖飲大苑子近日以「石虎柳丁」宣傳新商品，卻被農場指控「一顆石虎柳丁都沒買」，還被發現已經註冊「石虎柳丁」商標，引發公關危機。大苑子昨為了滅火，緊急聲明下架石虎柳丁的商標圖文申請，董事長邱瑞堂今天（11/21）更率領幹部親自南下向農民道歉，希望平息風波。

爆出爭議後，大苑子第一時間解釋，表示未宣稱使用「石虎友善農作」標章，重點是理念倡議非在標章。大苑子強調與長壽天然農場合作7年，去年也採購4.5萬公斤，表示該農場合作採收都是落在1月份。大苑子表示，造成困擾深感抱歉。

不過，多數網友對大苑子聲明都不埋單。長壽天然農場女兒也於社群平台發聲：「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，說要採購25萬顆，但今年1顆都沒有買，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」

大苑子今天發聲明表示，今年9月受邀參與地方農業推廣，預計11月中進行發布，董事長邱瑞堂於10月23日到南投中寮果園拍攝，準備在發佈會中公開播放，並將與農友的合作作為重點。

之後由於執行單位原定發布時間延後至11月25日之後，但大苑子的柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區，基於決定合作基礎下，且確定參與發佈會，所以先行將影片公開，卻未事先向農友說明，是疏失來源。

大苑子強調，採購主管已多次向農友溝通致歉，並願依原計畫採購，但農友表示柳丁已經轉售；聲明還說，與農友合作7年，未來仍希望繼續合作，會更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作及影像使用事宜，更佳尊重生態保育專業及農友權益。

大苑子表示，董事長邱瑞堂21日上午率領幹部同仁前往南投中寮，向農友親自道歉，也已獲得諒解。

大苑子聲明全文

首先：

對於未經農友張鴻濱先生同意，使用在該果園拍攝的「石虎柳丁」的影片，表示最大歉意。

11月21日早上由大苑子董事長邱瑞堂率領幹部同仁，前往南投中寮向張鴻濱先生等人，親自道歉，也獲得張鴻濱先生的諒解。

事件緣起：

今年九月中，大苑子受邀參與地方相關單位之農業輔導與推廣，預定於11月中進行發佈會。

同時，為推廣在地農產品特色，大苑子邱瑞堂先生特別邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性。

因此，大苑子邱瑞堂先生於10月23日到南投中寮果園拍攝，宣傳中寮石虎棲息地的柳丁，準備在發佈會中公開播放，並將與張鴻濱先生的合作作為重點！

之後，大苑子於11月16日接獲執行單位通知原定的發佈會，暫訂延至11月25日之後…

但是大苑子的柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區。

基於決定合作基礎下，且確定參與發佈會，所以先行將影片公開。

卻疏忽了事先應該向張鴻濱先生說明，這是我們有欠考量的疏失，慎重抱歉！

事件發生後，大苑子採購主管連續多日向張鴻濱先生溝通並表示歉意，且表達按原來的採購計劃進行，張鴻濱先生曾表示：所有柳丁皆已轉銷出去了…

自2018年與張鴻濱先生合作迄今已長達7年，大苑子邱瑞堂先生仍在爭取與張鴻濱先生的合作，即便今年無法合作，明年也將繼續合作。

大苑子從本次事件中深切檢討，未來更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生。

大苑子承諾將持續以實際行動支持台灣農業與在地農民。

