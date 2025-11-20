石虎柳丁成行銷口號？大苑子爆無實購挨轟 果農公開開嗆「最新回應曝光」

大苑子以「石虎柳丁」名義推廣鮮榨柳丁綠飲品，引發農場與消費者質疑。（圖／翻攝自大苑子臉書）

飲料品牌大苑子近日因主打「石虎柳丁」飲品卻未實際採購相關農產品，引發社會譁然。儘管業者發出五點聲明強調從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，但此舉難以平息外界批評聲浪，甚至再遭踢爆早已申請註冊「石虎柳丁」商標，引來農場代表痛批「太惡劣」、「欺負農民」。事件發酵後，大苑子今（20）日也對外回應，已全面下架所有石虎柳丁相關文宣製作物，並撤回商標申請案。

大苑子再度發聲表示：「大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物（含宣傳文宣、影片），及商標圖文申請。」並解釋，註冊商標舉動是為避免同業仿效，「這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁！」然而在輿論壓力下，品牌也已決定撤回商標申請，並強調尊重農民辛勞。

事件起於大苑子推出的「鮮搾柳丁綠」，官方宣傳強調選用「友善耕作」的石虎柳丁，然而卻遭長壽天然農場指控根本「一顆都沒買」。農場指出，大苑子曾前往農場拍攝宣傳影像，卻未實際進貨，造成外界誤會，引發消費者強烈反彈。

據長壽天然農場的經營者女兒則在社群平台上發文，批評大苑子「惡意棄單」且「欺騙消費者」，形容父親為堅守友善耕作原則、手動除草的辛勤農民。她強調，石虎柳丁為透過草生栽培、完全不使用除草劑的方式種植，農民需投注更多時間與心力，卻遭此對待，令人心寒。

她更指出，全中寮地區僅有長壽天然農場取得石虎友善農作認證，與大苑子曾達成每年採購25萬斤的初步協議，並配合拍攝形象照，但最終未接獲進貨安排，「到現在，一顆都沒有交貨」，卻在市面上見到打著「石虎柳丁」之名的行銷品項。

據商標資料查詢顯示，大苑子早於10月13日便已申請「石虎柳丁」商標，涵蓋項目包括柑橘類水果、果汁、氣泡水、茶類等飲品，並於品牌LOGO下加註該名稱。商標目前仍在審查中，申請動機遭質疑與實際供貨狀況脫節，此消息曝光後，再度引發外界質疑品牌行銷與實質合作之間的不對等。

當下面對爭議，大苑子先是簡短回應「不再做任何相關回應」，但昨日透過官方社群發布五點聲明，試圖釐清外界誤解。聲明中提及，認定「南投中寮＝石虎友善產區」，並表示支持當地農民即是支持石虎保育理念，強調訴求為理念推廣，並未強調標章使用。

聲明並指出，自2017年至今，已累計採購超過300萬公斤柳丁，去年曾向長壽農場採購4.5萬公斤，今年亦原擬續購，才提前進行拍攝。然而，因產期多集中於每年1月，目前仍在評估採購安排，並強調合作誠意未變。大苑子雖強調未標榜「石虎友善農作」標章，但外界對其行銷方式與實際供貨內容存在落差仍表質疑。對此，品牌目前已採取下架與撤案行動，試圖平息爭議。

大苑子先前發布五點聲明。（圖／翻攝自大苑子臉書）

