石虎柳丁爭議落幕？大苑子宣布下架文宣 取消商標圖文申請
手搖飲品牌「大苑子」以「石虎柳丁」宣傳飲品，卻被農場爆料「一顆都沒買」，還被發現已搶先註冊時虎柳丁商標。大苑子昨日發布聲明卻不被大眾埋單，今日回應，目前已下架石虎柳丁的相關製作物，並取消申請商標。
大苑子近日宣布推出鮮榨柳丁綠，強調選用「友善耕作」的石虎柳丁，此事引發長壽天然農場不滿，直指大苑子並未向農場採購具有認證標章的石虎柳丁，且今年並未合作，質疑業者到農場拍宣傳片會造成誤解。對此，大苑子解釋，並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，重點是理念倡議非在標章。
不過大苑子卻被爆出，已向經濟部智慧財產局申請登記「石虎柳丁」商標圖文之事。對此，長壽天然農場女兒發文提及，業者10月曾談好要買25萬斤石虎柳丁，且有拍形象照，然卻遲遲未向農場進貨，「『一顆都沒有』卻打著石虎柳丁的名號欺騙消費者，為什麼可以這樣欺負農民！」
據《ETtoday》報導，大苑子稍早發布聲明，「大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物（含宣傳文宣、影片），及商標圖文申請。」同時也解釋，註冊商標之舉是避免同業仿效，強調是歷年慣例，並非針對此次石虎柳丁，也提及在註冊時也發現台灣有許多廠商註冊石虎產品。
