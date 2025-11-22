石虎柳丁風波！農場再發聲：今年一顆都不賣給大苑子
知名連鎖手搖飲品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新飲品宣傳，引發外界熱議與爭議，事件持續延燒。對此，大苑子昨（21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂更親自前往南投中寮向當地農友致歉。長壽天然農場今日再度透過四點聲明回應，表示雙方誤會已經澄清，但否認遭花錢買通，強調今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給大苑子。
長壽天然農場全文聲明：
這段時間，大家都很關心「石虎柳丁」的事件，今天我想站在農民和保育的角度，和大家說幾句心裡話。
一、誤會已化解，彼此理解比什麼都重要
首先，對於影片在未經我同意下公開使用，的確讓我一開始很錯愕也有些壓力。
不過，大苑子的邱董事長已經親自到果園來道歉，態度誠懇，我也願意相信這不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會。
農民做事求實在，看到誠意就願意給空間。
目前雙方已取得共識，把事情講開，也願意共同往前走。
二、我為什麼堅持「友善石虎農作」
我從事農業多年，看到土地的變化、看到山林的改變，也看到石虎越來越少。
這些年加入友善石虎農作，就是希望在做農業的同時，也能讓野生動物有活路。
友善耕作真的不簡單——
不用除草劑、保持草生、減少農藥和化肥使用，甚至要面對外觀不完美、價格不一定更高的現實。
但我常跟自己說：
「如果我們這一代不這樣做，下一代可能就看不到石虎了。」
石虎柳丁代表的是 農民對土地的責任、對生態的守護，
更代表著一群在山裡努力的人，希望土地和生命都能一起好。
三、農友的心聲：請支持真正友善的農產，不要只看外觀
我要在這裡也跟大家說一件我們農民心裡話：
友善環境的果實，不可能每顆都漂亮得像打蠟一樣。
風吹雨淋、草生環境、少化學用藥，
果皮可能有點斑、有點不完美，
但味道一樣、甚至更好。
很多農民因為市場只看外觀，
友善種出來的水果反而更難賣，
甚至賠錢也要撐下去，
因為我們想留住石虎，也想留住健康的土地。
所以我想拜託消費者：
看的是農民的用心，不是表皮的瑕疵。
支持的是永續的土地，不是漂亮的外表。
如果大家願意多跨出一小步，
農民才能在友善耕作這條路上，更勇敢地走下去。
四、面向未來：尊重、合作、把保育做好
這次事件，讓我們都學到——
合作不能只靠信任，更需要提前清楚溝通與尊重。
無論未來是否繼續跟大苑子合作，我都希望：
所有企業在推廣友善農作時
能先尊重農友與保育夥伴的專業與意願
任何影像或文字的使用
都建立在雙向溝通的基礎上
推動保育不是誰的功勞，而是大家一起努力
我也會持續用心照顧我的土地，
繼續友善耕作，
繼續守護這片石虎生活的家園。
最後，謝謝大家今天的到來與理解。
我們農民不善言詞，但善良、實在、努力。
希望社會給我們多一點支持，也給土地多一點耐心。
讓石虎可以安全地活著，
讓農民可以安心地生活，
讓這片土地可以永永遠遠地生生不息。
另外：所有農民都是辛苦的，只是努力的方向不同，請各位還是要依照自己的喜好選擇適合自己的作物，還有有人說我們是被花錢買通，我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。
延伸閱讀
全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
其他人也在看
擋不住炎上！大苑子用「石虎柳丁」宣傳卻「一顆沒買」 董事長攜幹部到農場道歉
事件起於大苑子推出的飲品「鮮搾柳丁綠」，官方宣傳時宣稱選用友善耕作的「石虎柳丁」，卻遭栽種石虎柳丁的長壽天然農場指控根本「一顆都沒買」。農場指出，大苑子曾前往農場拍攝宣傳影像，最終卻未接獲進貨安排，在一顆都沒交貨的狀況下在市面上看到打著「石虎柳丁」之名的...CTWANT ・ 1 天前
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新品宣傳，卻被農場打臉「根本沒供貨」，風波延燒多日。大苑子昨（11/21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂更親赴南投中寮長壽天然農場向農友致歉。今日農場再以4點聲明回應，強調誤會已化解，也澄清沒有收錢，「我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。」太報 ・ 1 天前
石虎柳丁「今年不賣大苑子」 農場霸氣喊：我們沒有被錢買通
即時中心／劉朝陽報導連鎖手搖飲料店大苑子對外宣稱，台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場踢爆「1顆都沒買」，引發軒然大波。大苑子昨（21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂還親赴南投中寮向農民道歉。對此，農場今（22）日發文表示，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。民視 ・ 1 天前
大苑子董座上門道歉 農場聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
手搖飲品牌大苑子近日以「石虎柳丁」作為宣傳，遭農友控一顆都沒買後引起爭議，大苑子昨日發布道歉聲明，董事長邱瑞堂也親自前往南投向農友道歉；長壽天然農場則說，雙方已取得共識，將誤會解開就好，但針對有人說他們被花錢買通，他則嚴正反駁「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們（大苑子）」。中時新聞網 ・ 1 天前
日中關係緊張 日本音樂人在中國演出遭取消
（中央社北京21日綜合外電報導）隨著日本與中國外交關係緊張，日本音樂人在中國的演出遭取消。日本音樂人約十多場原訂在中國各大城市舉行的演出本周突然遭取消。中央社 ・ 1 天前
最新／大苑子「石虎柳丁」風波延燒 2度發聲明「已親自登門道歉」
即時中心／廖予瑄報導手搖飲品牌大苑子以南投中寮「友善石虎農作」為宣傳，推出「石虎柳丁」綠茶，強調使用友善環境農作物；然而18日時卻遭農場爆料，「一顆柳丁都沒買」，卻持續以相關名義宣傳，並註冊石虎柳丁商標。雖然大苑子19日時已發布了5點聲明，但仍未平息網友怒火。因此大苑子今（21）日再度發出回應，已前往南投中寮向張鴻濱先生等人親自道歉，解釋整起事件的經過，並表示，將更加謹慎處理農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，「持續以實際行動支持台灣農業與在地農民。」民視 ・ 1 天前
長壽天然農場：今年不賣友善石虎柳丁給大苑子
（中央社記者吳哲豪南投縣22日電）手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，今年不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。中央社 ・ 21 小時前
大苑子董事長道歉 長壽天然農場：今年不賣石虎柳丁給大苑子
手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，大苑子董事長親自到果園道歉，農場也願意相信不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會；有人說他們被花錢買通，但今年農場不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
勞動部推出外送員權益保障草案，外送員接的訂單換算後，每小時薪資不得低於245元，外送員說現在一小時送的訂單，大約200元左右，法案如果通過，多出的成本恐怕由消費者跟店家吸收，價格拉高需求減少，預估5萬名外送員失去工作，不過全國外送產業工會表示，不用過度擔心！ #外送員#權益保障草案#運費東森新聞影音 ・ 23 小時前
挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。中天新聞網 ・ 23 小時前
「高齡換照」代言人沈文程快閃象山公園 自曝明年5月搶先換駕照
明年5月起，70歲以上高齡駕駛要換駕照，資深藝人沈文程擔當公路局「高齡換照」代言人。公路局今天（22日）上午在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，代言人沈文程現身向民眾宣導。公路局表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將在2026年5月正式實施，自由時報 ・ 23 小時前
石亦珍推廣敬神摺紙 打造宗教紙藝文創元年推向國際
2025菁英盃宗教文創紙藝競賽將於30日在富信飯店盛大登場，台灣國際文創協會副理事長石亦珍表示，今年是很重要的「宗教紙藝文創」元年，也是主辦賽事最大意義，屆時將有來自全國170位紙藝老師同台競技。石亦珍研究宗教紙藝文創25年，期間創作獲獎連連，近年致力於推廣紙藝教學，過去她曾應邀到馬來西亞沙巴雷藏寺自由時報 ・ 23 小時前
NBA控球之神謝幕！Chris Paul宣佈2025-26賽季後退休
洛杉磯快艇隊傳奇控球後衛 Chris Paul 於台灣時間今（23日）清晨正式宣佈，將在2025-26賽季結束後高掛球鞋，結束其輝煌的職業生涯。這位剛滿40歲的老將證實，他在NBA征戰的第21個賽季將是他的「最後一舞」。鏡報 ・ 4 小時前
台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 22 小時前
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 23 小時前
公車同時來兩台怎麼攔？ 司機教：揮左手代表第2台
平時搭公車會怎麼攔車呢？大部分人都只舉右手揮一揮吧，不過日前有乘客困擾，同時來兩台要搭的是後面那一台，要怎麼讓司機不要誤會呢？怕攔到的不是要搭的那台，就有一名客運司機教學，一起來看。 #公車#兩台#招手方式東森新聞影音 ・ 23 小時前
台中市行車號誌燈全台最多 去年維修件數高達7783件
交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，其中三色號誌5893處、閃光號誌719處；行人號誌燈共計2373處，其中包含普通行人號誌2194處、放大行人號誌179處，合計達6612處，數量為全台最多。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發...CTWANT ・ 21 小時前
刀尖只離阿伯脖子3公分！北捷阿婆突亮刀 原因曝光只因「腳被踩」
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台北捷運驚傳阿婆亮刀事件！一名網友今（23）日凌晨在社群PO出一段影片，指一名阿婆與阿伯在車廂內發生口角，沒想到阿婆突...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
獨家》連戰二公子走向台前！連勝武登記選中央委員 未來可能挑戰中常委
國民黨20日貼出中央委員選舉公告，外界其實對中央委員選舉並沒有太多關注，焦點都在藍白合作之上，但今（21）日公告的中央委員候選人名單之中，卻非常意外的發現第117號候選人是連家二公子，過去從未踏入政壇也沒有擔任過國民黨任何黨職的連勝武，這也讓黨內議論紛紛。根據中國國民黨中央委員會公告可看到117號是連勝武。（取自國民黨網站）在鄭麗文擔任黨主席之後，黨內傳出幾......風傳媒 ・ 1 天前