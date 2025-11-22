石虎柳丁「今年不賣大苑子」 農場霸氣喊：我們沒有被錢買通
即時中心／劉朝陽報導
連鎖手搖飲料店大苑子對外宣稱，台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場踢爆「1顆都沒買」，引發軒然大波。大苑子昨（21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂還親赴南投中寮向農民道歉。對此，農場今（22）日發文表示，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。
農場聲明如下：
這段時間，大家都很關心「石虎柳丁」的事件，今天我想站在農民和保育的角度，和大家說幾句心裡話。
一、誤會已化解，彼此理解比什麼都重要，首先，對於影片在未經我同意下公開使用，的確讓我一開始很錯愕也有些壓力。不過，大苑子的邱董事長已經親自到果園來道歉，態度誠懇，我也願意相信這不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會。農民做事求實在，看到誠意就願意給空間。目前雙方已取得共識，把事情講開，也願意共同往前走。
二、我為什麼堅持「友善石虎農作」？我從事農業多年，看到土地的變化、看到山林的改變，也看到石虎越來越少。這些年加入友善石虎農作，就是希望在做農業的同時，也能讓野生動物有活路。友善耕作真的不簡單，不用除草劑、保持草生、減少農藥和化肥使用，甚至要面對外觀不完美、價格不一定更高的現實。但我常跟自己說：「如果我們這一代不這樣做，下一代可能就看不到石虎了。」石虎柳丁代表的是農民對土地的責任、對生態的守護，更代表著一群在山裡努力的人，希望土地和生命都能一起好。
三、農友的心聲：請支持真正友善的農產，不要只看外觀，我要在這裡也跟大家說一件我們農民心裡話：友善環境的果實，不可能每顆都漂亮得像打蠟一樣。風吹雨淋、草生環境、少化學用藥，果皮可能有點斑、有點不完美，但味道一樣、甚至更好。很多農民因為市場只看外觀，友善種出來的水果反而更難賣，甚至賠錢也要撐下去，因為我們想留住石虎，也想留住健康的土地。所以我想拜託消費者：看的是農民的用心，不是表皮的瑕疵。支持的是永續的土地，不是漂亮的外表。如果大家願意多跨出一小步，農民才能在友善耕作這條路上，更勇敢地走下去。
四、面向未來：尊重、合作、把保育做好，這次事件，讓我們都學到合作不能只靠信任，更需要提前清楚溝通與尊重。
無論未來是否繼續跟大苑子合作，我都希望：所有企業在推廣友善農作時能先尊重農友與保育夥伴的專業與意願，任何影像或文字的使用都建立在雙向溝通的基礎上，推動保育不是誰的功勞，而是大家一起努力，我也會持續用心照顧我的土地，繼續友善耕作，繼續守護這片石虎生活的家園。
最後，謝謝大家的理解。我們農民不善言詞，但善良、實在、努力。
希望社會給我們多一點支持，也給土地多一點耐心。讓石虎可以安全地活著，讓農民可以安心地生活，讓這片土地可以永永遠遠地生生不息。
另外：所有農民都是辛苦的，只是努力的方向不同，請各位還是要依照自己的喜好選擇適合自己的作物。
還有，有人說我們是被花錢買通，我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。
友善石虎農作。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：快新聞／石虎柳丁「今年不賣大苑子」 農場霸氣喊：我們沒有被錢買通
更多民視新聞報導
普發一萬郵局領現 24日當天身分證「末碼偶數」先別著急
福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制
讓世界看見台灣！范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟 演說主題曝
其他人也在看
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新品宣傳，卻被農場打臉「根本沒供貨」，風波延燒多日。大苑子昨（11/21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂更親赴南投中寮長壽天然農場向農友致歉。今日農場再以4點聲明回應，強調誤會已化解，也澄清沒有收錢，「我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。」太報 ・ 1 天前
大苑子董座上門道歉 農場聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
手搖飲品牌大苑子近日以「石虎柳丁」作為宣傳，遭農友控一顆都沒買後引起爭議，大苑子昨日發布道歉聲明，董事長邱瑞堂也親自前往南投向農友道歉；長壽天然農場則說，雙方已取得共識，將誤會解開就好，但針對有人說他們被花錢買通，他則嚴正反駁「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們（大苑子）」。中時新聞網 ・ 1 天前
大苑子董事長親上門道歉！農場霸氣喊：今年石虎柳丁不賣他們
大苑子宣稱台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場打臉1顆都沒買，甚至還爆出已搶先申請相關商標，引發抨擊。大苑子昨日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂並親赴南投中寮向農友道歉。農場今（22）日回應，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大苑子董事長道歉 長壽天然農場：今年不賣石虎柳丁給大苑子
手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，大苑子董事長親自到果園道歉，農場也願意相信不是惡意，而是溝通不完全造成的誤會；有人說他們被花錢買通，但今年農場不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。民視 ・ 1 天前
高雄老翁橫切馬路害年輕男摔車 還出手掐脖「用安全帽毆打」
高雄一起行車糾紛引發肢體衝突！65歲曹姓機車騎士「切西瓜」橫越車道，導致29歲楊姓男子閃避不及自摔，雙方隨後爆發激烈爭執，楊男控訴遭掐脖、安全帽攻擊，曹姓長輩則斥責年輕人不應對老人如此，警方表示楊男當下未提告訴，目前依車禍處理，正釐清肇事責任。監視器完整記錄事發經過，引發網友熱議！TVBS新聞網 ・ 1 天前
演唱會多＝全民經濟好？黃揚明「AI拆解賴清德發言」：絕非「大家都有錢有閒」
韓國人氣女團TWICE來台開唱掀起旋風，總統賴清德在21日晚間受訪時，將台灣演唱會大受歡迎歸功於「全民經濟進步」，大讚台灣人有錢又有閒，被批評失言的同時再度掀起熱議；資深媒體人黃揚明透過臉書發文表示，自己請Google Gemini 3分析賴清德發言發現，雖然演唱會多確實證明了台灣具有相當規模的中產階級消費力，但仍無法反映財富分配是否均勻、高通膨等問題。黃揚......風傳媒 ・ 16 小時前
女星突爆親姊輕生離世！親吐心聲「活著真的太難了」忍悲獻唱哀悼
樂團「滅火器」領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」22、23日在樂天桃園棒球場登場，2日共吸引近3.5萬人次朝聖。滅火器首日以火球祭主題曲〈Pay Money to Wonderland〉揭開序幕，並合體「20年舊友」民謠才子黃玠，沒想到主唱楊大正一開場就拿離婚自嘲「我去年就單身了，沒跟大家講而已啦」，接著也恭喜吉他手宇辰升格當爸。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。中時新聞網 ・ 10 小時前
中國客不去「日本住宿降價」？達人點名東京3地區 一票驚：重訂省超多
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，相關事件持續延燒，這也讓許多台灣網友發現，最近日本住宿出現降價。對此，旅日達人林氏璧分析價格下滑的原因，指東京3個熱門地點似乎出現「價格鬆動」跡象，貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／4連霸里長父子搞出「月世界垃圾山」李有財甩鍋兒不成…遭收押
高雄田寮知名景點「月世界」傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還抖出幕後主嫌為4連霸的里長李有財，及他53歲的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押父子檔及蘇姓、施姓被告獲准。此案引發社會譁然，據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，一併收押。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看「沒買齊」已475元
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看「沒買齊」已475元EBC東森新聞 ・ 19 小時前
中年男空腹血糖飆破130 控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。 高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常 根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。 預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石 楊健康醫療網 ・ 1 天前
擋不住炎上！大苑子用「石虎柳丁」宣傳卻「一顆沒買」 董事長攜幹部到農場道歉
事件起於大苑子推出的飲品「鮮搾柳丁綠」，官方宣傳時宣稱選用友善耕作的「石虎柳丁」，卻遭栽種石虎柳丁的長壽天然農場指控根本「一顆都沒買」。農場指出，大苑子曾前往農場拍攝宣傳影像，最終卻未接獲進貨安排，在一顆都沒交貨的狀況下在市面上看到打著「石虎柳丁」之名的...CTWANT ・ 1 天前
已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收
衛福部食藥署11月20日公布，用於胃炎等疾病處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」，因溶離試驗結果不符規定，有安全性疑慮，須...聯合新聞網 ・ 20 小時前
今「小雪」高溫達30度！下週二東北季風南下 氣溫驟降
今天是24節氣中的「小雪」，氣象專家林得恩發文指出，小雪的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。根據歐洲數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強...CTWANT ・ 1 天前
化粧品檢出蘇丹紅！中鏢產品名單一次看
[NOWnews今日新聞]食藥署21日晚間發布新聞稿表示，有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素。而上游廠商提供的流向清單中，業者不乏知名廠牌，如歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等。對於目前調查...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
今白天氣溫續回升 注意早晚溫差！週一再轉涼有雨
氣象署指出，今天（11/22）白天氣溫持續回升，感受較溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，直到下週一（11/24）傍晚起東北季風增強，天氣轉涼，屆時北台氣溫將降低，迎風面降雨機率也隨之提高。太報 ・ 1 天前
週末回暖快把握！全台放晴兩天衝出遊 天氣風險：下週「這天」急凍剩16度
[Newtalk新聞] 隨著東北季風減弱，這個週末(11/22-11/23)全台將迎來短暫的「回暖空檔」，天氣風險表示，不僅雨勢趨緩，氣溫也略為回升，民眾務必把握這兩天難得的好天氣出遊或洗衣。不過好天氣總是短暫，下週一(11/24)晚間起新一波東北季風南下，北部及東半部將轉溼涼，低溫恐下探16度。 隨著冷高壓出海，原本影響台灣的東北季風已於今(22)日開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫預計可回升至23到25度，感受上較舒適，中南部地區高溫則有26到28度。雖然白天溫暖，但清晨與夜晚受到輻射冷卻影響，各地低溫約在17至22度左右，日夜溫差依然較大，早出晚歸的民眾建議採取「洋蔥式穿搭」，內搭薄衫、外加薄外套。 天氣風險說明，明(23)日週日將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，相當適合戶外活動。然而好天氣稍縱即逝，預計下週一(11/24)晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，屆時天氣將出現轉折。下週一晚間至週二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣新頭殼 ・ 1 天前
長壽天然農場：今年不賣友善石虎柳丁給大苑子
（中央社記者吳哲豪南投縣22日電）手搖飲品牌大苑子宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清未供貨。長壽天然農場今天表示，今年不售出友善石虎柳丁給大苑子，也呼籲消費者支持讓農民在友善耕作這條路上勇敢走下去。中央社 ・ 21 小時前