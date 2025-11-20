「石虎柳丁」爭議延燒！大苑子下架文宣、取消申請商標

大苑子飲品日前標榜選用友善耕作的「石虎柳丁」，遭合作農場踢爆「一顆都沒買」，事件持續延燒。對此，大苑子今（20）日又最新宣布，下架「石虎柳丁」相關文宣、影片製作物，且取消申請商標。

大苑子飲品日前宣布 台灣鮮搾柳丁綠 選用友善耕作的「石虎柳丁」，卻遭爆「一顆都沒買」引發熱議 。（圖／翻攝自 大苑子臉書粉專 ）

大苑子19日發布5點聲明滅火，並稱大苑子從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，訴求不在標章，而在理念倡議，讓許多網友不滿質疑是在玩文字遊戲，解釋得有點太牽強。而且大苑子又被爆出，早已申請註冊「石虎柳丁」商標，又掀起反彈聲浪。

長壽天然農場女兒於社群平台發聲表示：「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」她指出，石虎柳丁是運用草生栽培，不使用除草劑，這種種植方式需要農民花更多心思心力，「我老爸總是在草堆裡穿梭手動除草，為了照顧好整山的作物真的非常辛苦及用心。」

對此，大苑子最新回應，目前已經下架石虎柳丁的相關製作物，包括宣傳文宣、影片以及取消商標圖文申請，並解釋註冊商標舉動是為避免同業仿效，為歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁，在註冊時也發現台灣有許多廠商註冊石虎產品。

