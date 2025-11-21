「石虎柳丁」風波 大苑子董事長赴南投向農友致歉

（中央社記者黃巧雯台北21日電）手搖飲品牌大苑子日前宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清今年未供貨。大苑子今天發布聲明，對未經同意使用在果園拍攝的影片，董事長邱瑞堂上午赴南投向農友張鴻濱道歉，並獲諒解。

近期大苑子引發的「石虎柳丁」風波，起因為大苑子稱「鮮榨柳丁綠」使用友善耕作的「石虎柳丁」，同時發布相關在農場拍攝的宣傳影片。

不過，南投縣中寮鄉長壽天然農場日前在臉書發文表示，過往確實曾合作，但以一般柳丁供貨，過去合作從未以「石虎柳丁」宣傳，今年未有「石虎柳丁」合作，也未供貨，並提及大苑子宣傳中使用的果園影像是在農場拍攝，恐造成誤解。

大苑子19日在臉書發布聲明指出，從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，支持南投中寮等於支持石虎棲地的友善農業。隨後大苑子又被爆出申請註冊「石虎柳丁」商標，再度引發討論，大苑子昨天回應，已下架相關文宣，並取消商標圖文註冊申請。

大苑子今天透過臉書再度發聲明，對於未經農友張鴻濱同意，使用在該果園拍攝的「石虎柳丁」的影片，表達最大歉意，今天上午由董事長邱瑞堂率領幹部，前往南投中寮向張鴻濱等人親自道歉，也獲得對方諒解。

根據大苑子聲明，事件源起今年9月中大苑子受邀參與地方相關單位農業輔導與推廣，預定於11月中進行發布會，同時為推廣在地農產品特色，大苑子邱瑞堂特別邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性。

大苑子表示，邱瑞堂在10月23日到南投中寮果園拍攝，宣傳中寮石虎棲息地的柳丁，準備在發布會中公開播放，並將與張鴻濱的合作作為重點。

大苑子指出，11月16日接獲執行單位通知原定的發布會，暫訂延至11月25日之後，但大苑子的柳丁計畫在11月中旬開始轉換至南投中寮產區，基於決定合作基礎下，且確定參與發布會，所以先行將影片公開，卻疏忽事先應該向張鴻濱說明，「這是我們有欠考量的疏失，慎重抱歉」。

大苑子說明，事件發生後，採購主管連續多日向張鴻濱溝通並表示歉意，且表達按原來的採購計畫進行，但張鴻濱曾表示，所有柳丁皆已轉銷出去了。

大苑子表示，自2018年與張鴻濱合作迄今已長達7年，邱瑞堂仍在爭取與張鴻濱的合作，即便今年無法合作，明年也將繼續合作。

對於這次事件引發風波，大苑子強調，將從中深切檢討，未來更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生，同時承諾將持續以實際行動支持台灣農業與在地農民。（編輯：謝雅竹）1141121