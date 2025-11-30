石虎遭剝皮淪「野味」百元販售！穿山甲也受害 移工持槍瞄警下場慘了

記者林意筑／台中報導

主嫌潘男5日被查獲時，還持槍瞄準員警。（圖／翻攝畫面）

台中一名潘姓、范姓外籍移工組成盜獵集團，不僅將流浪貓殺害剝皮販售，更自製獵槍獵殺石虎，並以每隻數百、上千元販賣「野味」給同鄉。今年4月時，檢警掌握情資前往搜索，當場查扣1隻石虎遺體，未料移工竟拿出獵槍朝著員警瞄準，行徑囂張。法院近日先判范男2罪各4月刑期、8月刑期，前者可易科罰金，潘男判決尚未出爐，仍在押。

3名越南籍移工組成盜獵集團在山中獵殺動物販售。（圖／翻攝畫面）

據悉，雖然越南政府已立法規定禁食貓肉，但仍因當地習俗等原因，部分越南當地人仍烹煮貓肉食用。日前經檢警蒐證調查，發現主嫌潘姓越南籍移工與2名同鄉共犯范男、阮男組成盜獵集團，經檢方指揮專案小組前往台中后里區搜索，發現有1隻石虎遺體，事後先逮捕負責兜售石虎的范男、阮男，訊後對2人施以監控設備防止逃亡。

後續檢方向上溯源，持搜索票前往新社區、后里區調查，當員警要進入主嫌潘男藏匿處搜索時，主嫌潘男竟持槍瞄準員警後趁機逃逸，隔日檢警掌握潘男動向再度前往，發現他駕車躲在山區一處偏僻道路，成功將潘男拘提到案，經搜索潘男藏匿處，查扣4把自製獵槍、火藥及製造獵槍所用之零件、工具等。

檢警持拘票前往台中新社區、后里區逮捕主嫌潘男。（圖／翻攝畫面）

據了解，潘男2020年10月時失聯、成為逃逸移工，四處流竄近5年，最終前往新社區持自製獵槍四處「打野味」，再由共犯范男、阮男以每隻幾百元或數千元對外販售，賣給同鄉食用來賺取所得維生。警方說明，潘男主要以獵捕中小型野生動物為主，加上有查獲穿山甲的鱗片，研判以獵捕飛鼠、山羌、麝香貓、穿山甲等為主，因石虎屬罕見動物，且皮毛無經濟價值，推測應是偶遇同樣當視為野味，而非專門針對石虎獵殺。

經法院審酌，該集團范男與潘男有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。范男所犯為非法宰殺動物、非法買賣保育類動物。石虎為珍貴稀有保育類動物，范男罔顧動物生命，非法宰殺販售，依動保法之非法宰殺動物罪處有期徒刑4月，可易科罰金，併科罰金5萬。非法買賣保育類動物罪，處有期徒刑8月。潘男判決結果尚未出爐。

