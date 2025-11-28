「石虎」入考題！烏日警創意隨堂考 國小學童趣學識詐與交安大獲好評





警察局變身小學堂！臺中市烏日區烏日國小日前舉辦「認識社區」戶外教學，師生們前往臺中市政府警察局烏日分局參訪。為了讓法治觀念向下扎根，烏日警分局精心設計了「防詐隨堂考」與「石虎交安課」，透過模擬考試與生態故事，讓嚴肅的預防犯罪宣導變得生動有趣。

活動中，員警別出心裁地發放「防詐騙隨堂考」試卷，營造出緊張又刺激的臨場感，讓小朋友在搶答與解題的過程中，自然記住反詐騙要領。另外，也透過可愛角色的動畫短片，引導學童認識家庭暴力、性騷擾、跟騷法及兒少安全等重要議題，教導孩子如何保護自己。

最吸睛的環節莫過於交通安全宣導。交通組巡官結合自身經歷，特別將「石虎」融入課程。原來該名巡官曾在南投縣服務，農業委員會特有生物中心請警方向民眾宣導行車安全與石虎保育的正確觀念；調任烏日分局後，發現烏日區的筏子溪及烏溪流域也有石虎蹤跡。巡官以此為例，向學童說明石虎喜歡在晨昏與夜間活動，呼籲大家提醒家長，行經無號誌路口或石虎出沒熱區時，務必「車輛慢看停」，這不僅是保護珍貴的保育類動物避免路殺，更是確保自身行車安全的重要觀念。

除了靜態課程，員警也向學童解說警察勤務內容，並展示反光背心、指揮棒、防彈衣及防彈盾牌等裝備。小朋友們興奮地輪流試穿體驗，近距離接觸這些帥氣裝備，將抽象的警察職責化為具體印象。

烏日分局分局長劉雲鵬表示，此次參訪不僅讓學童走出教室，更能近距離接觸心目中的警察英雄。透過活潑的互動，在孩子心中種下法治與安全的種子，讓警察不再是嚴肅的執法者，而是親切可信賴的守護者。期盼透過這樣的生命教育體驗，從小培養學童正確的安全觀念與守法意識。

