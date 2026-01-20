石門三芝行動治理 打造永續宜居家園

市長向石門里長招呼致意。新北市民政局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市長侯友宜今（20）日率領市府團隊前往石門及三芝區，與當地里長進行行動治理座談。侯友宜強調，石門與三芝擁有豐富的山海資源，是「青春山海線」的重要節點，市府將積極爭取中央資源並寬列偏鄉預算，推動護岸、防災及地方創生，打造永續宜居的家園。

侯友宜指出，隨著市府預算通過及財劃法修法，新北統籌分配款相對增加，市府將全力支援偏鄉區公所，並請各公所加速推動建設招標。在石門區，市府已補助富基漁港4,000萬元，並完成多處簡易自來水增設、幸福雙心公園、茶山步道環境營造及草里濱海景觀公園改善等工程。

此外，北觀處與公路局正推動石門洞觀光空間營造及環島自行車道升級，預計今（115）年上半年竣工。針對老梅綠石槽受損問題，北觀處將進行木棧道與景觀平台細部設計，避免遊客踐踏生態；石門區公所也已爭取經費增設體健設施並重鋪老梅路，確保人車安全。

市長及在地民意代表與三芝區里長合影。新北市民政局提供

針對三芝區建設，侯友宜表示，去年山陀兒颱風造成的道路坍方，災後復建工程進度已達97%。目前已完成新庄自行車公園、雙連石滬步道及淺水灣環境改善；圖書館三芝分館則預計於今年8月開館。

三芝座談會中，里長高度關注「海灣公園整體規劃」。三芝區公所說明，該計畫將整合淺水灣商圈、後厝漁港及銀髮養生村，解決停車需求並打造觀光廊道，第一期工程已於1月7日開工。此外，芝蘭公園貨櫃市集改造案預計今年3月辦理監造招標、6月進行工程招標，逐步實現「山海藝術城」願景。

民政局長林耀長補充，自108年至114年，石門區列管案件達成率達97%（37/38案），三芝區則為95%（74/78案）。市府將持續與里長攜手，務實解決地方問題，讓人口回流、在地生根。