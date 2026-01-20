石門三芝行動治理 打造永續宜居家園





新北市長侯友宜今(20)日率市府局處團隊至北海岸，分別與石門及三芝區里長行動治理座談。侯友宜說，石門及三芝山海景觀資源豐富，是青春山海線重要節點，市府除積極攜手中央投入資源，也寬列偏鄉預算，推動護岸、防災等基礎建設及地方創生，促進地方經濟及觀光永續發展。

侯友宜指出，今年行動治理比較早，因為市府預算通過，加上財劃法修法新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，所以對偏鄉區公所全力支援，提供在地多一點建設，請各公所要開始推動進行招標。市府也會與中央持續推動合作，把建設做到位，讓人口能回流、在地生根，成爲久住永續的宜居家園。

廣告 廣告

另市府對富基漁港有4000萬的補助支持，青春山海線沿線也有各局處分工，近幾年石門已完成多處簡易自來水增設、新建幸福雙心公園、茶山步道周邊環境營造、草里濱海景觀公園改善、石門入口意象美化、綠石槽公園改善等工程，提升石門觀光產業發展及居住品質，同時新建護岸保全民眾土地及安全，避免溪水沖刷破壞，也讓溪河生態更多樣性。

此外，北觀處及公路局進行的石門洞風景區觀光空間營造及環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫(草里漁港~水流公廟)，也預計今(115)年上半年竣工，另風箏公園旅遊資訊站工程也已招標中。

針對石門里長建議施作老梅綠石槽木棧道及景觀平台銜接富基富貴角燈塔步道一案，北觀處將於今(115)年進行細設後施工，避免遊客踐踏綠石槽。另石門區公所已爭取經費，於綠石槽公園增設體健設施與休憩空間，以及重鋪老梅路，維護人車通行安全並促進觀光。

三芝113年受山陀兒颱風影響，區內多處道路發生嚴重坍方，目前災後復建工程整體進度已達97%，恢復交通安全與居民生活品質，並已完成新庄自行車公園、兒三公園、雙連石滬步道及景觀平台(第一期)、淺水灣環境改善等工程。

持續推動三芝櫻花季品牌化、圖書館三芝分館也預計於115年8月開館、海灣公園自行車道建構計畫並已獲交通部公路局核定委辦經費，將分三階段建置，提供安全、完善騎乘環境，讓民眾沿途欣賞三芝蔚藍海岸風景。另也爭取國發會地方創生方案，結合地方企業、農會與在地青年力量，打造「悠活宜居的山海藝術城」願景。

有關里長關心的海灣公園整體規劃，三芝區公所說，將整合淺水灣商圈、後厝漁港、雙灣自行車道及銀髮族養生村，解決淺水灣附近停車需求、並結合在地農業與藝術活動空間，打造結合自然、人文與產業的永續觀光廊道，第一期已於1月7日開工。另淺水灣整體景觀規畫及芝蘭公園貨櫃市集改造一案，則已完成細設，預計115年3月辦理監造招標、6月工程招標。

民政局長林耀長表示，自108年至114年行動治理座談會，石門共列管38案，已完成 37案，達成率97%、三芝共列管78案，已完成 74案，達成率95%，市府將持續與里長攜手合作，努力解決市民的問題。

更多新聞推薦

● 大罷免投票公然亮票 北院一審判決趙少康需拘役55日、緩刑2年