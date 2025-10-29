石門國小深耕AI教育 AI機器人全國賽再創佳績

台南石門國小今年參加AI機器人全國賽，一舉在五項主題挑戰中囊括亮眼佳績。(石門國小提供)

記者王勗／台南報導

南市府教育局前辦理AI機器人全國賽，邀集全國各地三三一支隊伍、八二二名學生動手競技，展現無限的創意與科技能量。台南石門國小今年也前往參賽，一舉在五項主題挑戰中囊括亮眼佳績。校長劉珍琳也期待學子在實作與探究中學會思考、合作與創造，邁向更智慧的未來。

本次AI機器人全國賽中涵蓋高中、國中及國小組，設有十一項主題挑戰，每個挑戰均合AI應用與生活議題，石門國小參賽隊伍分別奪下「臺南好讚」國小低年級組第二名與佳作、「智慧農業」國小低年級組第三名、「擲出好運」國小中年級組第三名與佳作、「攻城之役」國小中年級組第三名，以及「步步為營」國小高年級組佳作，更榮獲「臺南好讚」女力獎殊榮。

石門國小校方表示，自一一０年度起校方已著手推動發展機器人教育，草創時期機器人雖還只是社團活動，發展迄今校方已將機器人課程正式融入校訂課程，學童從低年級開始就扎根基礎程式設計與AI思維，培養邏輯推理、問題解決與創造力。為鼓勵學子深入學習，校方也開放弱勢學生在課後免費學習機器人課程。

石門國小近年屢次參加各項AI及機器人競賽均獲得佳績，更在「FIRST LEGO League Explore」全國賽中奪下冠軍，充分肯定學校長期深耕AI教育的成果。校長劉珍琳強調，AI與機器人課程是培養學生創新思考與跨領域能力的重要基石，石門國小未來也將持續投入資源，整合科技教育與課程設計，讓學子走向智慧科技的未來。