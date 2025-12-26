石門國小125年校慶 校友贈125紀念衫

中西區長蕭泰華(左起)、體育暑前副署長王水文、家長會長李孟秦、石門國小校長劉珍琳共同切蛋糕見證一二五週年校慶。

(石門國小提供)

記者王勗∕台南報導

安平區石門國小廿六日辦理創校一二五週年校慶，許多校友也特地回娘家見證重要歷史時刻。校友會也特別捐贈一二五紀念衫予小學弟妹，傳遞對母校後輩真摯的情感。校長劉珍琳也期盼大家能持續珍惜並支持這所承載無數回憶與教育使命的百年學校，在傳承與創新中持續發光發熱。

石門國小創立於一九００年日治期間，也是安平地區最早的現代化教育學校。校慶活動在戰鼓隊表演中揭開序幕，石門國小戰鼓隊已連續六年獲傳統藝術比賽特優殊榮。石門國小機器人團隊也出動精心打造的「雙鋒劍獅」與「邱樂劍獅」獻上開幕禮炮。石門國小學生今年也特別就反毒、反詐、用藥安全、性別平等、健康體位及交通安全等重要議題準備一系列創意表演。

廣告 廣告

兩尊結合科技與傳統意象的劍獅，象徵智慧與勇氣，也石門國小推動ＡＩ教育的象徵。因應ＡＩ趨勢，石門國小也將機器人課程列為校訂課程，完整規劃一至六年級的縱貫性學習架構，並透過系統化教學培養學生的邏輯思維、問題解決能力與科技素養，期讓每位學子都能接觸並學習機器人與科技應用。

校友會理事長何志章廿六日帶領校友返校，夢回童年記憶的校園，並為所有學弟妹送上一二五週年紀念衫。家長會長李孟秦也特地製作一二五週年小書包慶祝石門國小生日。