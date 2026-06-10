石門水庫大壩等碼頭遊艇客少 區長籲重啟藍色公路串聯景點

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整排遊艇都停在碼頭沒行駛，連日大雨導致大壩、阿姆坪碼頭幾乎沒有團客預約，石門水庫也幾乎沒什麼散客。桃園市渡船遊艇商業同業公會指出，過往每月搭船遊客超過7、8000人，現在降到不到5000人，現有32艘遊艇船主個個苦不堪言。

船長謝先生表示，「遊客他們反映就是沒有停車位，沒有餐廳可以吃飯也沒有化妝室。」

遊客林先生說道，「以前有坐過呀，坐過好幾次了，我們覺得坐了太吵了，那個船都沒什麼改變呀。」

桃園市復興區新溪口吊橋封橋整修1年，近期重新開放試營運，6月30日前免收門票，週休假日遊客數都有2000人次以上。復興區長表示，目前遊客造訪復興都得靠開車，建議市府重啟石門水庫藍色公路遊程帶動觀光，以水路串聯山區人氣景點。

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復興區長蘇佐璽回應，「待7、8月石門水庫水位回升，看看怎麼規劃藍色公路跟新溪口吊橋，與沿岸羅馬公路景點的整合。」

桃園市觀旅局觀光管理科專員許智揚說明，「今年下半年也會規劃搭配台灣好行大龍門線、小烏來線，推出石門水庫藍色公路遊湖船票。」

觀旅局表示，今年1到5月石門水庫遊客共96萬人次，較去年同期94.9萬人次高，但為行銷宣傳石門水庫周邊觀光資源，下半年也規劃台灣好行公車路線結合遊湖船票，預計打造桃園市水域觀光兼低碳旅遊新玩法。