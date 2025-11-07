石門水庫逾百座攔砂壩淤積 水利署啟動降壩計畫助生態復育

水利署北區水資源分署7日於石門水庫依山閣舉辦「台灣降壩經驗與未來展望研討會」。（廖姮玥攝）

水利署北區水資源分署7日於石門水庫依山閣舉辦「台灣降壩經驗與未來展望研討會」，聚焦於新竹縣尖石鄉秀巒防砂壩降壩，北水分署經完整調查規畫、模擬與監測程序後，採取「師法自然、減法工程」的新理念，更在民國113年完成第一階段切口降壩。水利署北區水資源分署副署長郭耀程表示，降壩除了將粒料逐步排除，未來可達到替換攔沙壩功能，幫助河川完整、生態復育。

水利署北區水資源分署7日於石門水庫依山閣舉辦「台灣降壩經驗與未來展望研討會」。（廖姮玥攝）

台灣地形陡峭、河川水文集中，早期為滿足供水、防洪及發電等需求，陸續興建了眾多攔河壩體，但這些設施同時阻斷河川生態廊道，影響魚類洄游及棲地連結。現考量原有設施功能完成，透過降壩讓河川水流逐步恢復順暢，是一項優化河川生態環境的重要措施。降壩後遇2場颱風並未對壩體及護岸造成任何影響，河道樣貌則經洪流淘洗，形成上下游連續深槽，且切口降壩助於生台復育、環境友善。

郭耀程表示，石門水庫上游目前有超過100座攔砂壩，但集水區攔沙壩幾乎已積滿，達到原規畫攔砂目的，而石門水庫過去幾年清淤量平均超過400萬立方公尺，但入庫泥砂量約342萬立方公尺，研擬逐步降壩方案，降壩除了將粒料逐步排除，替換攔沙壩功能，幫助河川完整、生態復育。

郭耀程說明，秀巒壩體目前壩頂寬度為40公尺，現已於中央處開20公尺寬、深3公尺凹槽，並往下延伸6公尺寬、深3公尺的開口，透過研討會將研擬日後降壩的方案，並與地方完成溝通、可行性評估後才會開始施工；盼透過蒐集秀蘭壩、七家灣溪一號壩、雙流溪防砂壩及田寮洋取水堰等案例相當成功，期望經地方說明會後，能讓居民、部落接受，採納相關降壩工程。

