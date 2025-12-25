石鯛正當時 東北角貢寮海味人文之旅啟航

新北市漁業處表示，東北角海岸線風光旖旎，不僅擁有得天獨厚的自然美景與豐富的人文歷史，更是老饕們尋找頂級海味的秘境。時序入冬，素有「夢幻之魚」美譽的石鯛肉質細嫩、油脂豐腴，風味達到巔峰。新北市政府漁業處誠摯邀請大家規劃一趟結合海岸風情與在地美食的深度之旅，走訪貢寮區沿岸漁港，體驗在地漁村文化，品嚐這難得的海洋珍饈。

在東北角海域常見的石鯛有條石鯛及斑石鯛兩種，有獨特的生態習性，終年生活在水流較強且地形複雜的礁岩環境中，由於長期面對自然天敵與競爭，行動非常迅捷，稍有動靜便能迅速躲入岩縫之中。主要以甲殼類（如螃蟹、蝦）、貝類、海膽、藤壺為主食，為了咬碎甲殼、貝殼、海膽等的堅硬外殼，其牙齒與顎骨緊密癒合成整片式的「咬合面」，堅固程度堪稱海中利器，是石鯛標誌型的特徵。

在地海鮮店老闆娘楊晴惠表示，石鯛的肉質細膩油脂豐富，烹飪方式相當多元，無論是製成高級生魚片、清蒸或香煎都極為美味。由於其肉質本身極鮮，最推薦以簡單的「清蒸」方式保留原味。

為了讓海洋資源能永續發展，除了美味的海鮮，東北角從象徵台灣極東地標的三貂角燈塔步道，到遠眺太平洋藍意與海岸地形交織的馬崗潮間帶；從充滿漁村生活氣息的澳底漁港，到仍保有傳統聚落風貌的卯澳漁村，各地皆散發濃厚的在地特色與靜謐氛圍。