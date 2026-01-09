石一佑揭新北無障礙公車等不到 鍾鳴時允諾高巴資訊透明化

248260109a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員石一佑近期接獲身障市民陳情，搭乘板橋往返三峽等長途路線時，經常搭不到無障礙公車，許多市民在站牌看半天卻等不到車，且不知道要等到哪一班才有合適設施，這讓身障朋友困擾不已。她於議會質詢時要求交通局應擴增無障礙班次，落實2030年市區公車全面電動化的目標，為新北營造更便利的公共運輸環境。

交通局長鍾鳴時在質詢中說明，行駛於高快速道路的公車俗稱「高巴」，其底盤較高，並非一般低地板車型，目前國內電動低地板公車在高架路段的技術尚未完全成熟；現行做法是要求每10輛高巴中，至少須有1輛配備升降機。他強調，交通局會持續關注這類需求，普及對身障朋友的協助，並督促業者在車輛配置上持續改進。

針對民眾等不到車的困境，鍾鳴時在質詢中主動提出資訊透明化的對策，他承諾未來每一車班在整備出車時，務必標記是否為無障礙車輛，並明確表示「我們會把這個資訊公開在網站上」。他認為，透過資訊公開與線上化，能讓需要幫助的朋友預先掌握班次動態，並要求客運業者在管理措施上務必落實註記，提升服務品質。

石一佑對於鍾鳴時主動允諾將資訊公開在網路的做法表示肯定，但她強調後續監督才是關鍵，要求交通局必須確保線上查詢數據與實際發車狀況完全相符，不能讓市民再度在站牌苦等。她呼籲市府在新的一年應針對跨區長途路線，積極提升無障礙公車的配置比例，透過軟硬體雙重改善，真正達成交通平權的願景，讓每位民眾都能安心搭公車。

照片來源：新北市議會影音翻攝

