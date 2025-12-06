石一佑揭新埔民生地下道爆爛尾 捷運局急終止契約止血

（記者陳志仁／新北報導）新北市板僑民生地下道工程原為改善捷運環狀線新埔民生站周邊行人安全，卻因施工廠商無故停工而嚴重延宕，引發地方不滿；新北市議員石一佑揭露，承包商萬德營造公司早在今年 8 月就出現財務問題、工地無人進場，但市府直到 11 月才正式啟動催告程序，質疑監督機制失靈。

新北市政府捷運局回應，該工程跨越民生路約 80 公尺寬路幅，施工難度高，廠商自 10 月 24 日起無故不進場，雖三度通知仍未復工，因此依契約於 12 月 4 日終止合約；同時扣留工程款、保留款與履約保證金共 7400 多萬元，並要求廠商負擔工程損害差額。目前尚有 4.17 億工程量尚未施作。

捷運局長李政安說明，工程過程中因地質狀況不如預期，多次需進行契約變更，包括增設電扶梯、監測儀器、雨遮等設備，及增做雙環塞工項以提升開挖安全，今年 6 月更發生滲水事件；市府緊急委託第三方專業技師提出地質改良方案，並由台北土木技師公會協助鄰房鑑定，也代替廠商承擔必要的損鄰修復責任。

石一佑質疑，居民早在 8 月便發現工地無人工作、機具撤離，甚至有監工與技師離職等異常狀況，但市府直到 11 月才察覺問題，監工失職情況難以接受；此外，萬德營造公司早已因經營不善無力支付包商費用，甚至被斷水斷電，但捷運局卻直到11月才發現，期間到底怎麼監工？

石一佑強調，工程從初期的管線遷移、後續的地質不符預期，到今年6月滲水灌漿事件，而延宕理由一再更動，市府至今無法清楚向地方交代；呼籲市府正面回應此工程未來如何處理，應重新評估是否有必要興建地下道，避免成為居民與店家的長期夢魘。

